Amazon закрывает лазейку для пиратов в Kindle

Amazon убирает USB-загрузку книг для борьбы с пиратством.

Фото: AVIC

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Amazon продолжает борьбу с пиратством и ограничивает возможность удаления защиты цифровых прав (DRM) с электронных книг. Компания отключит функцию «Загрузка и передача через USB» с 26 февраля 2025 года. Об этом сообщает Android Police.

Эта функция позволяла загружать книги на устройства в формате AZW3, который пираты использовали для легкого удаления DRM. Ранее Amazon постепенно усложняла снятие защиты, внедряя новые форматы файлов (от AZW до KFX), однако обходчики продолжали использовать старые версии Kindle и USB-загрузки.

Хотя удаление DRM является незаконным, это не останавливало тех, кто распространял книги без защиты. Новые изменения усложнят пиратство, однако обычные пользователи смогут и в дальнейшем передавать книги через Wi-Fi, что минимизирует их влияние на легальных читателей.

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