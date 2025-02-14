Amazon закриває лазівку для піратів у Kindle

Amazon прибирає USB-завантаження книг для боротьби з піратством.

Фото: AVIC

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Amazon продовжує боротьбу з піратством та обмежує можливість видалення захисту цифрових прав (DRM) з електронних книг. Компанія відключить функцію «Завантаження та передача через USB» із 26 лютого 2025 року. Про це повідомляє Android Police.

Ця функція дозволяла завантажувати книги на пристрої у форматі AZW3, який пірати використовували для легкого видалення DRM. Раніше Amazon поступово ускладнювала зняття захисту, впроваджуючи нові формати файлів (від AZW до KFX), однак обхідники продовжували використовувати старі версії Kindle та USB-завантаження.

Хоча видалення DRM є незаконним, це не зупиняло тих, хто поширював книги без захисту. Нові зміни ускладнять піратство, проте звичайні користувачі зможуть і надалі передавати книги через Wi-Fi, що мінімізує їхній вплив на легальних читачів.

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