Дональд Трамп розкритикував програму «60 Minutes» на каналі CBS після виходу інтервʼю Володимира Зеленського

Президент США заявив, що подає позов до суду на програму «60 Minutes», канал CBS News та компанію Paramount за поширення «фейків».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп розкритикував програму «60 Minutes», на каналі CBS, якому Володимир Зеленський дав інтерв'ю. Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Зокрема, Трамп пригрозив CBS News та компанії Paramount відповідальністю за поширення «фейків».

Президент США заявив, що телеканал «вийшов з-під контролю» і повинен «заплатити велику ціну» за його переслідування.

За його словами, в інтерв’ю з Камалою Гарріс його згадували у «принизливому та наклепницькому контексті».

«Майже щотижня 60 Minutes, проти яких подано позов на мільярди доларів за шахрайство, скоєне під час президентських виборів 2024 року через їхнє інтерв’ю з невдалою кандидаткою Камалою Гарріс, згадує ім’я «ТРАМП» у зневажливому та наклепницькому контексті. Але випуск цієї неділі перевершив усе. Вони зробили не один, а два великих сюжети про «ТРАМПА» — один стосувався України, і я наполягаю, що ця війна ніколи б не сталася, якби вибори 2020 року не були СФАЛЬСИФІКОВАНІ, тобто якби я був президентом. Інший сюжет стосувався Гренландії, де моє керівництво країною було подано неправдиво, неточно й шахрайським чином.

Я надзвичайно пишаюся тим, що подаю в суд на 60 Minutes, CBS Fake News і Paramount за їхнє спотворене до невпізнаваності фейкове висвітлення подій. Вони зробили все можливе, щоб незаконно забезпечити перемогу Камалі, включно з повним і корумпованим перекручуванням ключових відповідей в інтерв’ю — але їм це не вдалося. Вони не є «інформаційною програмою», це — нечесний політичний інструмент, замаскований під «новини», і мають нести відповідальність за те, що зробили й продовжують робити. Вони мають втратити ліцензію!

Сподіваюся, Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) під керівництвом її високоповажного голови Брендана Карра накладе максимальні штрафи й покарання за їхню протиправну й незаконну поведінку. CBS повністю вийшли з-під контролю — на рівні, якого ще не бачили — і повинні понести серйозну відповідальність за це», — написав Трамп.

Раніше на телеканалі CBS News вийшло інтервʼю з Президентом України, в якому Володимир Зеленський, зокрема, запрошував Дональда Трампа приїхати до України, щоб на власні очі подивитись на наслідки російського терору перед ухваленням мирного плану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.