Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп подверг критике программу «60 Minutes» на канале CBS после выхода интервью Владимира Зеленского

11:55, 14 апреля 2025
Президент США заявил, что подает иск в суд на программу 60 Minutes, канал CBS News и компанию Paramount за распространение «фейков».
Дональд Трамп подверг критике программу «60 Minutes» на канале CBS после выхода интервью Владимира Зеленского
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на канале CBS, которому Владимир Зеленский дал интервью. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

В частности, Трамп пригрозил CBS News и компании Paramount ответственностью за распространение «фейков».

Президент США заявил, что телеканал «вышел из-под контроля» и должен «заплатить высокую цену» за его преследование.

По его словам, в интервью с Камалой Харрис его упоминали в «унизительном и клеветническом контексте».

«Почти каждую неделю 60 Minutes, против которых подан иск на миллиарды долларов за мошенничество, совершённое во время президентских выборов 2024 года из-за их интервью с провалившейся кандидаткой Камалой Харрис, упоминают имя "ТРАМП" в пренебрежительном и клеветническом контексте. Но выпуск в это воскресенье превзошёл всё. Они сделали не один, а два больших сюжета о "ТРАМПЕ" — один касался Украины, и я настаиваю, что этой войны никогда бы не случилось, если бы выборы 2020 года не были СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ, то есть если бы президентом был я. Другой сюжет касался Гренландии, где моё руководство страной было подано ложно, неточно и мошеннически.

Я чрезвычайно горжусь тем, что подаю в суд на 60 Minutes, CBS Fake News и Paramount за их искажённое до неузнаваемости фейковое освещение. Они сделали всё возможное, чтобы незаконно обеспечить победу Камале, включая полное и коррумпированное искажение ключевых ответов в интервью — но у них это не вышло. Это не "информационная программа", а нечестный политический инструмент, замаскированный под "новости", и они должны нести ответственность за то, что сделали и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии!

Надеюсь, что Федеральная комиссия по связи (FCC) под руководством её высокоуважаемого председателя Брендана Карра наложит максимальные штрафы и наказания за их противоправное и незаконное поведение. CBS полностью вышли из-под контроля — на уровне, которого ещё не было — и должны понести серьёзную ответственность за это», — написал Трамп.

Ранее на телеканале CBS News вышло интервью с Президентом Украины, в котором Владимир Зеленский, в частности, приглашал Дональда Трампа приехать в Украину, чтобы своими глазами посмотреть на последствия российского террора перед принятием мирного плана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

США Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совершеннолетний студент дневной формы обучения не является субъектом права на обязательную долю в наследстве – Верховный Суд

Апелляционный суд считал, что на момент смерти отца истец был совершеннолетним нетрудоспособным ребенком наследодателя, но Верховный Суд выразил иную позицию.

Европейские неправительственные организации опасаются сокращения финансирования грантов в стиле Дональда Трампа

В период с 2021 по 2023 год ЕС выделил неправительственным организациям около 7,4 миллиарда евро непосредственно или через национальные правительства, но после жесткого отчета Европейского суда аудиторов они боятся, что поток грантов прекратится – Politico.

Если Высшему совету правосудия и ВККС нужны зарплаты или отпуска, то такие инициативы рассматриваются быстро, но когда эти же вопросы касаются судей, то они не решаются годами – Совет судей

В Совете судей Украины обратили внимание на то, что в судебной власти все равны, но есть органы, которые ровнее других.

Верховный Суд высказался о применении правила совокупности приговоров в случае совершения лицом нового уголовного правонарушения во время испытательного срока

Во время испытательного срока по статье 75 УК обвиняемый совершил новое уголовное правонарушение – Верховный Суд разъяснил, как применять правила совокупности приговоров.

Верховный Суд подтвердил обязанность государства обеспечить фактическую выплату пенсий украинцам, проживающим за пределами Украины

Защита прав пенсионеров, проживающих за границей, на стадии исполнения судебного решения — позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    застуник голови Хмельницького апеляційного суду