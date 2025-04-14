Дональд Трамп подверг критике программу «60 Minutes» на канале CBS после выхода интервью Владимира Зеленского

Президент США заявил, что подает иск в суд на программу 60 Minutes, канал CBS News и компанию Paramount за распространение «фейков».

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на канале CBS, которому Владимир Зеленский дал интервью. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

В частности, Трамп пригрозил CBS News и компании Paramount ответственностью за распространение «фейков».

Президент США заявил, что телеканал «вышел из-под контроля» и должен «заплатить высокую цену» за его преследование.

По его словам, в интервью с Камалой Харрис его упоминали в «унизительном и клеветническом контексте».

«Почти каждую неделю 60 Minutes, против которых подан иск на миллиарды долларов за мошенничество, совершённое во время президентских выборов 2024 года из-за их интервью с провалившейся кандидаткой Камалой Харрис, упоминают имя "ТРАМП" в пренебрежительном и клеветническом контексте. Но выпуск в это воскресенье превзошёл всё. Они сделали не один, а два больших сюжета о "ТРАМПЕ" — один касался Украины, и я настаиваю, что этой войны никогда бы не случилось, если бы выборы 2020 года не были СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ, то есть если бы президентом был я. Другой сюжет касался Гренландии, где моё руководство страной было подано ложно, неточно и мошеннически.

Я чрезвычайно горжусь тем, что подаю в суд на 60 Minutes, CBS Fake News и Paramount за их искажённое до неузнаваемости фейковое освещение. Они сделали всё возможное, чтобы незаконно обеспечить победу Камале, включая полное и коррумпированное искажение ключевых ответов в интервью — но у них это не вышло. Это не "информационная программа", а нечестный политический инструмент, замаскированный под "новости", и они должны нести ответственность за то, что сделали и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии!

Надеюсь, что Федеральная комиссия по связи (FCC) под руководством её высокоуважаемого председателя Брендана Карра наложит максимальные штрафы и наказания за их противоправное и незаконное поведение. CBS полностью вышли из-под контроля — на уровне, которого ещё не было — и должны понести серьёзную ответственность за это», — написал Трамп.

Ранее на телеканале CBS News вышло интервью с Президентом Украины, в котором Владимир Зеленский, в частности, приглашал Дональда Трампа приехать в Украину, чтобы своими глазами посмотреть на последствия российского террора перед принятием мирного плана.

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