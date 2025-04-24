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Британія заборонила експорт ігрових консолей до Росії — ними керували дронами на війні проти України

12:19, 24 квітня 2025
Британський уряд заборонив експорт до РФ контролерів ігрових консолей, які використовуються для пілотування безпілотників на лінії фронту в Україні.
Британія заборонила експорт ігрових консолей до Росії — ними керували дронами на війні проти України
Фото: Erik S. Lesser/EPA
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Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Він охоплює, зокрема, заборону на ввезення контролерів відеоігор, які, за даними уряду, використовуються для керування дронами на лінії фронту в Україні. Про це повідомляє Politico.

«Ми повністю забороняємо постачання геймпадів до Росії — аби їх більше не могли використовувати для керування дронами на передовій. Ігрові консолі не мають перетворюватися на знаряддя вбивства в Україні», — наголосив міністр з питань санкцій Великої Британії Стівен Доті.

Санкції стосуються не лише ігрових консолей. Під обмеження потрапив також експорт програмного забезпечення, здатного допомагати у пошуку та розробці нових нафтових і газових родовищ.

Крім того, заборонено передачу технологій, які використовуються у виробництві пріоритетних електронних компонентів для російської оборонної промисловості — таких як підсилювачі та мікросхеми.

Під заборону також потрапив експорт хімічних речовин, електроніки, обладнання та металів, які можуть посилювати військовий і промисловий потенціал Росії.

Як заявив Стівен Доті, нові заходи спрямовані на те, щоб «задушити військову машину Росії, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку Кремля».

«Ми перекриваємо Росії доступ до енергетичних прибутків, які живлять війну Путіна. Забороняємо продаж складного програмного забезпечення, що використовується для розробки нових родовищ, і таким чином позбавляємо Кремль нових джерел доходів», — додав Доті.

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