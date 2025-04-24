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Британия запретила экспорт игровых консолей в Россию — ими управляли дронами на войне против Украины

12:19, 24 апреля 2025
Британское правительство запретило экспорт в РФ контролеров игровых консолей, используемых для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине.
Британия запретила экспорт игровых консолей в Россию — ими управляли дронами на войне против Украины
Фото: Erik S. Lesser/EPA
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Великобритания ввела новый пакет санкций против России. Он включает, в частности, запрет на ввоз контроллеров для видеоигр, которые, по данным правительства, используются для управления дронами на линии фронта в Украине. Об этом сообщает Politico.

«Мы полностью запрещаем поставки геймпадов в Россию — чтобы их больше не могли использовать для управления дронами на передовой. Игровые консоли не должны превращаться в орудие убийства в Украине», — подчеркнул министр по санкциям Великобритании Стивен Доти.

Санкции касаются не только игровых устройств. Под ограничения попал также экспорт программного обеспечения, которое может использоваться для поиска и разработки новых нефтяных и газовых месторождений.

Кроме того, запрещена передача технологий, применяемых в производстве приоритетных электронных компонентов для российской оборонной промышленности — таких как усилители и микросхемы.

Также под запрет попал экспорт химических веществ, электроники, оборудования и металлов, способных усилить военный и промышленный потенциал России.

Как заявил Стивен Доти, новые меры направлены на то, чтобы «задушить военную машину России, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной эксплуатации со стороны Кремля».

«Мы перекрываем России доступ к энергетическим доходам, которые подпитывают войну Путина. Запрещаем продажу сложного программного обеспечения, используемого для разработки новых месторождений, и таким образом лишаем Кремль новых источников прибыли», — добавил Доти.

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