Верховний суд США дозволив ввести заборону на службу трансгендерів в армії

Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа усувати трансгендерних людей від служби в армії.

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Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа запровадити заборону на службу трансгендерів в армії, що дозволить Збройним силам звільнити тисячі нинішніх трансгендерних військовослужбовців і відхилити призов нових рекрутів, поки вирішуються юридичні питання. Про це повідомляє Reuters.

«Суд задовольнив запит Міністерства юстиції щодо скасування загальнонаціонального розпорядження федерального судді, яке забороняло військовим виконувати заборону Трампа на трансгендерних військовослужбовців», – пише видання.

Директива Трампа була одним із низки кроків, які він здійснив для обмеження прав трансгендерних осіб.

Окружний суддя США з Сієтла Бенджамін Сеттл раніше встановив, що указ Трампа, ймовірно, порушує право на рівний захист, гарантоване П’ятою поправкою до Конституції США.

У січні Трамп підписав виконавчий указ, який скасував політику, запроваджену його попередником Джо Байденом, яка дозволяла трансгендерним військовослужбовцям відкрито служити в американських збройних силах. Байден тоді заявив, що «Америка є безпечнішою, коли кожен, хто має кваліфікацію для служби, може робити це відкрито й із гордістю».

У директиві Трампа гендерну ідентичність трансгендерних людей було названо брехнею і стверджувалося, що вони не можуть відповідати стандартам, необхідним для військової служби.

«Заявка чоловіка про те, що він жінка, і його вимога, щоб інші поважали цю брехню, не узгоджується зі смиренням і самовідданістю, необхідними для військовослужбовця», – йдеться в директиві Трампа.

Групи із захисту прав ЛГБТ Lambda Legal і Human Rights Campaign Foundation, які допомагають представляти інтереси позивачів, що оскаржують заборону, назвали рішення Верховного суду «нищівним ударом по трансгендерних військовослужбовцях, які продемонстрували свої можливості та відданість обороні нашої країни».

За їхніми словами, суд «санкціонував політику, яка не має нічого спільного з бойовою готовністю і повністю пов’язана з упередженнями».

Зазначається, що розгляд справи продовжиться в нижчих судах і може знову повернутися до суддів у майбутньому.

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