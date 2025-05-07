Практика судів
  1. У світі

Верховний суд США дозволив ввести заборону на службу трансгендерів в армії

12:38, 7 травня 2025
Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа усувати трансгендерних людей від служби в армії.
Верховний суд США дозволив ввести заборону на службу трансгендерів в армії
ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа запровадити заборону на службу трансгендерів в армії, що дозволить Збройним силам звільнити тисячі нинішніх трансгендерних військовослужбовців і відхилити призов нових рекрутів, поки вирішуються юридичні питання. Про це повідомляє Reuters.

«Суд задовольнив запит Міністерства юстиції щодо скасування загальнонаціонального розпорядження федерального судді, яке забороняло військовим виконувати заборону Трампа на трансгендерних військовослужбовців», – пише видання.

Директива Трампа була одним із низки кроків, які він здійснив для обмеження прав трансгендерних осіб.

Окружний суддя США з Сієтла Бенджамін Сеттл раніше встановив, що указ Трампа, ймовірно, порушує право на рівний захист, гарантоване П’ятою поправкою до Конституції США.

У січні Трамп підписав виконавчий указ, який скасував політику, запроваджену його попередником Джо Байденом, яка дозволяла трансгендерним військовослужбовцям відкрито служити в американських збройних силах. Байден тоді заявив, що «Америка є безпечнішою, коли кожен, хто має кваліфікацію для служби, може робити це відкрито й із гордістю».

У директиві Трампа гендерну ідентичність трансгендерних людей було названо брехнею і стверджувалося, що вони не можуть відповідати стандартам, необхідним для військової служби.

«Заявка чоловіка про те, що він жінка, і його вимога, щоб інші поважали цю брехню, не узгоджується зі смиренням і самовідданістю, необхідними для військовослужбовця», – йдеться в директиві Трампа.

Групи із захисту прав ЛГБТ Lambda Legal і Human Rights Campaign Foundation, які допомагають представляти інтереси позивачів, що оскаржують заборону, назвали рішення Верховного суду «нищівним ударом по трансгендерних військовослужбовцях, які продемонстрували свої можливості та відданість обороні нашої країни».

За їхніми словами, суд «санкціонував політику, яка не має нічого спільного з бойовою готовністю і повністю пов’язана з упередженнями».

Зазначається, що розгляд справи продовжиться в нижчих судах і може знову повернутися до суддів у майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд США військові Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо обов'язок виконання судового рішення покладено на ДВС, а не на керівника юрособи – боржника, то в діях такого керівника відсутній склад умисного невиконання рішення – Верховний Суд

Також Верховний Суд констатував, що відповідальність за умисне невиконання судового рішення залежить від питання реальної можливості його виконати.

Верховний Суд пояснив різницю між з’явленняв із зізнанням та активним сприянням розкриттю злочину

Адвокат вказував, що судами не взято до уваги наявність щирого каяття та з’явлення із зізнанням.

Рішення про ратифікацію угоди з США про надра доповнять преамбулою з констатацією того, що Верховна Рада не ознайомилася з іншими «технічними» угодами

Комітет закордонних справ зібрався ще раз і додав преамбулу про те, що станом на момент ратифікації угоди про надра з США Верховною Радою не було отримано текст угоди про обмежене партнерство, і ратифікація угоди не означає автоматичне схвалення парламентом угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод.

Підготовка усього цивільного населення до спротиву ворогу — Ірина Верещук анонсувала реєстрацію змін до законодавства

Ірина Верещук заявила, що вже у травні будуть зареєстровані законопроекти стосовно підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу, підготовлені разом з громадськими організаціями.

Проходження військової служби за контрактом стане підставою зупинення судового провадження за КПК – комітет рекомендував прийняти закон

Якщо обвинувачений обрав військову службу за контрактом, це теж буде підставою для зупинення розгляду судом кримінального провадження – правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду