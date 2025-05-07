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Верховный суд США разрешил ввести запрет на службу трансгендеров в армии

12:38, 7 мая 2025
Верховный суд США разрешил администрации Трампа отстранять трансгендерных людей от службы в армии.
Верховный суд США разрешил ввести запрет на службу трансгендеров в армии
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Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ввести запрет на службу трансгендеров в армии, что позволит Вооруженным силам уволить тысячи нынешних трансгендерных военнослужащих и отклонить призыв новых рекрутов, пока решаются юридические вопросы. Об этом сообщает Reuters. 

"Суд удовлетворил запрос Министерства юстиции об отмене общенационального распоряжения федерального судьи, запрещающего военным выполнять запрет Трампа на трансгендерных военнослужащих", – пишет издание.

Директива Трампа была одним из ряда шагов, которые он предпринял для ограничения прав трансгендерных лиц.

Окружной судья США из Сиэтла Бенджамин Сеттл ранее установил, что указ Трампа, вероятно, нарушает право на равную защиту, гарантированное Пятой поправкой к Конституции США.

В январе Трамп подписал исполнительный указ, отменивший политику, введенную при его предшественнике Джо Байдене, которая позволяла трансгендерным военнослужащим открыто служить в американских вооруженных силах. Байден тогда заявил, что "Америка более безопасна, когда каждый, кто квалифицирован в службу, может делать это открыто и с гордостью".

В директиве Трампа гендерная идентичность трансгендерных людей была названа ложью и утверждалось, что они не могут соответствовать стандартам, необходимым для военной службы.

"Утверждение мужчины о том, что он женщина, и его требование, чтобы другие уважали эту ложь, не согласуется со смирением и самоотверженностью, необходимыми для военнослужащего", – говорится в директиве Трампа.

Группы по защите прав ЛГБТ Lambda Legal и Human Rights Campaign Foundation, которые помогают представлять интересы истцов, оспаривающих запрет, назвали решение Верховного суда "сокрушительным ударом по трансгендерным военнослужащим, которые продемонстрировали свои возможности и приверженность обороне нашей страны".

По их словам, суд "санкционировал политику, которая не имеет ничего общего с боевой готовностью и полностью связана с предрассудками".

Отмечается, что разбирательство продолжится в нижестоящих судах и может вернуться к судьям в будущем.

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