Участники НМТ с 7 мая могут загрузить приглашения на тестирование

Приглашения на тестирование уже доступны в личных кабинетах.

Фото: ukrinform

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С 7 мая все зарегистрированные участники основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) могут загрузить приглашения для участия в испытании. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Приглашение доступно в персональных кабинетах участников. В документе указана точная дата, время начала тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ), где абитуриенты будут сдавать НМТ.

Для тех, кто будет проходить тест на территории Украины, время будет указано по киевскому времени. Для участников за рубежом - в соответствии с местным временем того населенного пункта, где расположен ТЭЦ.

МОН отмечает: не стоит разглашать информацию о месте прохождения тестирования из соображений безопасности.

Основная сессия УМТ продлится с 14 по 25 мая.

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