Учасники НМТ з 7 травня можуть завантажити запрошення на тестування

Запрошення на тестування вже доступні в особистих кабінетах.

Фото: ukrinform

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З 7 травня всі зареєстровані учасники основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) можуть завантажити запрошення для участі у випробуванні. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Запрошення доступне в персональних кабінетах учасників. У документі вказано точну дату, час початку тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), де абітурієнти складатимуть НМТ.

Для тих, хто проходитиме тест на території України, час буде зазначено за київським часом. Для учасників за кордоном — відповідно до місцевого часу того населеного пункту, де розташований ТЕЦ.

МОН наголошує: не варто розголошувати інформацію про місце проходження тестування з міркувань безпеки.

Основна сесія НМТ триватиме з 14 до 25 травня.

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