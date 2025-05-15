Дональд Трамп так і не прояснив, чи приїде до Туреччини цього тижня

Трамп чітко не відповів, чи планує їхати на перемовини до Туреччини.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп у Катарі 15 травня під час свого близькосхідного туру відповів на деякі питання журналістів.

Як зазначає Sky News, ЗМІ поставили Трампу запитання щодо неявки Путіна на мирні переговори у Туреччині.

У відповідь Трамп сказав: «Навіщо йому їхати, якщо я не їду?»

«Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде», зазначив він.

В той же час Clash Report зазначає, що Трамп також заявив, що він би «поїхав до Туреччини в п'ятницю, якщо це буде доречно, на переговори між Україною та Росією».

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський може зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 15 травня, а після цього ухвалить рішення щодо переговорів з Росією, повідомив Reuters український чиновник.

Президент України раніше запропонував провести особисту зустріч у Туреччині з Путіним.

Натомість Росія направила делегацію низького рівня на переговори до Стамбула після вчорашньої зустрічі в Москві з Володимиром Путіним та високопосадовцями оборони та безпеки.

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