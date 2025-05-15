Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп так і не прояснив, чи приїде до Туреччини цього тижня

10:44, 15 травня 2025
Трамп чітко не відповів, чи планує їхати на перемовини до Туреччини.
Дональд Трамп так і не прояснив, чи приїде до Туреччини цього тижня
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп у Катарі 15 травня під час свого близькосхідного туру відповів на деякі питання журналістів.

Як зазначає Sky News, ЗМІ поставили Трампу запитання щодо неявки Путіна на мирні переговори у Туреччині.

У відповідь Трамп сказав: «Навіщо йому їхати, якщо я не їду?»

«Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде», зазначив він.

В той же час Clash Report зазначає, що Трамп також заявив, що він би «поїхав до Туреччини в п'ятницю, якщо це буде доречно, на переговори між Україною та Росією».

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський може зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 15 травня, а після цього ухвалить рішення щодо переговорів з Росією, повідомив Reuters український чиновник.

Президент України раніше запропонував провести особисту зустріч у Туреччині з Путіним.

Натомість Росія направила делегацію низького рівня на переговори до Стамбула після вчорашньої зустрічі в Москві з Володимиром Путіним та високопосадовцями оборони та безпеки. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

США росія путін Дональд Трамп Туреччина Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада підтримала врегулювання щомісячної грошової виплати членам сім’ї загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Наразі невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї спонукає громадян звертатися до суду.

Пенсійний фонд зможе вимагати повернення коштів, виплачених за необґрунтованим листком непрацездатності — Рада підтримала законопроект

Законопроект передбачає про зміни до процесу повернення коштів страхової виплати в разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності.

Мобілізований з синдромом Туретта, який стояв на обліку у психоневрологічній лікарні, оскаржував рішення ВЛК: суд вказав на усталену позицію ВС, що перевіряти діагноз – не компетенція суду

У позовній заяві йшлося, що мобілізований чоловік є психічно хворою особою, тому надання йому зброї до рук є небезпечним, як для позивача особисто, так і для оточуючих, оскільки позивач не може контролювати свої рухи – що вирішив суд.

Чоловік, який доглядав за матір’ю, яка не здатна пересуватися, прийшов до ТЦК з документами на відстрочку, але його мобілізували – що вирішив суд

Військовозобов’язаний з'явився за повісткою до ТЦК з документами, що підтверджували його право на відстрочку, але там їх вирішили не розглядати – суд визнав дії ТЦК протиправними.

За умисний обхід санкцій будуть карати позбавленням волі до 10 років — комітет рекомендував прийняти законопроект Президента

Правоохоронний комітет парламенту рекомендував прийняти за основу законопроект Володимира Зеленського, яким пропонується карати позбавленням волі до 10 років за порушення чи умисний обхід санкцій.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду