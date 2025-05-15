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Дональд Трамп так и не прояснил, приедет ли в Турцию на этой неделе

10:44, 15 мая 2025
Трамп четко не ответил, планирует ли ехать на переговоры в Турцию.
Дональд Трамп так и не прояснил, приедет ли в Турцию на этой неделе
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп в Катаре 15 мая во время своего ближневосточного тура ответил на некоторые вопросы журналистов.

Как отмечает Sky News, СМИ задали Трампу вопрос относительно неявки Путина на мирные переговоры в Турции.

В ответ Трамп сказал: «Зачем ему ехать, если я не еду?»

«Я не думал, что Путин сможет поехать, если меня там не будет», отметил он.

В то же время Clash Report отмечает, что Трамп также заявил, что он бы «поехал в Турцию в пятницу, если это будет уместно, на переговоры между Украиной и Россией».

Напомним, Президент Владимир Зеленский может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 15 мая, а после этого примет решение относительно переговоров с Россией, сообщил Reuters украинский чиновник.

Президент Украины ранее предложил провести личную встречу в Турции с Путиным.

Зато Россия направила делегацию низкого уровня на переговоры в Стамбул после вчерашней встречи в Москве с Владимиром Путиным и высокопоставленными чиновниками обороны и безопасности.

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США россия путин Дональд Трамп Турция Владимир Зеленский

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