Колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску заявив, що залишає політику

Келін Джорджеску оголосив про завершення своєї активної участі в політичному житті, проте не виключив, що може повернутися.

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Колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску заявив, що йде з політики. За словами Джорджеску, він вирішив "припинити активну участь у політичному процесі", наразі не є членом жодної партії, не має наміру створювати власну політичну силу і не прагне обіймати державні посади.

"Вибори президента Румунії у 2025 році завершилися. З огляду на це я вирішив припинити свою активну участь у політичному процесі… Відтепер я вважаю за краще бути пасивним спостерігачем суспільного життя", – сказав у зверненні Джорджеску.

Водночас у своїй промові Джорджеску не виключив, що може повернутися в політику знову.

"Хоча цей етап завершено, я, як і раніше, вірю в ідеали, за які боровся. Якщо з'явиться реальний шанс принести користь Румунії, я готовий повернутися", - додав він.

Нагадаємо, що Келін Джорджеску переміг у першому турі виборів президента Румунії у листопаді 2024 року. Але Конституційний суд країни анулював результати виборів.

Згодом була встановлена нова дата президентських виборів. Джорджеску подав свою кандидатуру, але Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати кандидата.

Конституційний суд Румунії відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої комісії не допускати Келіна Джорджеску на президентські вибори у травні.

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