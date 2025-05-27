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Бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску заявил, что покидает политику

08:30, 27 мая 2025
Келин Джорджеску объявил о завершении своего активного участия в политической жизни, однако не исключил, что может вернуться.
Бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску заявил, что покидает политику
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Бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску заявил, что уходит из политики. По словам Джорджеску, он решил "прекратить активное участие в политическом процессе", пока не является членом ни одной партии, не намерен создавать собственную политическую силу и не стремится занимать государственные должности.

"Выборы президента Румынии в 2025 году завершились. Учитывая это, я решил прекратить свое активное участие в политическом процессе... Теперь я предпочитаю быть пассивным наблюдателем общественной жизни", - сказал в обращении Джорджеску.

В то же время в своей речи Джорджеску не исключил, что может вернуться в политику снова.

"Хотя этот этап завершен, я по-прежнему верю в идеалы, за которые боролся. Если появится реальный шанс принести пользу Румынии, я готов вернуться", - добавил он.

Напомним, что Келин Джорджеску победил в первом туре выборов президента Румынии в ноябре 2024 года. Но Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов.

Впоследствии была установлена ​​новая дата президентских выборов. Джорджеску представил свою кандидатуру, но Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидата.

Конституционный суд Румынии отклонил все жалобы на решение Центральной избирательной комиссии не допускать Келина Джорджеску на президентские выборы в мае.

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Румыния

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