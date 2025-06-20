ЄС відклав спроби знизити стелю цін на російську нафту на тлі загострення на Близькому Сході — Politico

Рішення призупинити обговорення зниження ліміту з $60 до $45 за барель пов’язане з нестабільністю ринку, спричиненою конфліктом між Ізраїлем та Іраном.

Фото: Getty Images

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Євросоюз відклав спроби знизити ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель на тлі загострення на Близькому Сході, що призвело до нестабільності цін. Цього заходу не буде у новому пакеті санкцій. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Раніше ЄС готувався обговорити пропозицію про нову межу ціни. Йшлося про зниження чинного ліміту з $60 до $45 за барель.

Проте, за словами двох європейських дипломатів, через загрозу масштабного конфлікту на Близькому Сході ініціативу наразі вважають «нереалістичною». Один із них заявив, що «на тлі нестабільності та різких коливань цін на нафту ця ідея наразі не має шансів на підтримку».

На саміті G7 у Канаді всі країни погодилися утриматися від рішення щодо нової межі, зазначив інший дипломат. «Ціни дуже нестабільні, тож рішень поки не буде».

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також визнала, що чинне обмеження мало слабкий ефект, але зауважила, що «останніми днями зростання цін на нафту знову активувало механізм дії обмеження, тому наразі потреби знижувати ціну нема».

Зниження ціни до $45 потенційно означало б мільярдні втрати для РФ. Ця пропозиція увійшла до 18-го пакета санкцій ЄС, представленого на початку червня.

Втім, як зауважують експерти, без підтримки США реалізувати цю ініціативу буде складно.

Раніше повідомлялося, що США наразі не готові погодитися на зниження цін на російську нафту.

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