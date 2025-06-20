Практика судів
  1. У світі

ЄС відклав спроби знизити стелю цін на російську нафту на тлі загострення на Близькому Сході — Politico

17:29, 20 червня 2025
Рішення призупинити обговорення зниження ліміту з $60 до $45 за барель пов’язане з нестабільністю ринку, спричиненою конфліктом між Ізраїлем та Іраном.
ЄС відклав спроби знизити стелю цін на російську нафту на тлі загострення на Близькому Сході — Politico
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Євросоюз відклав спроби знизити ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель на тлі загострення на Близькому Сході, що призвело до нестабільності цін. Цього заходу не буде у новому пакеті санкцій. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Раніше ЄС готувався обговорити пропозицію про нову межу ціни. Йшлося про зниження чинного ліміту з $60 до $45 за барель.

Проте, за словами двох європейських дипломатів, через загрозу масштабного конфлікту на Близькому Сході ініціативу наразі вважають «нереалістичною». Один із них заявив, що «на тлі нестабільності та різких коливань цін на нафту ця ідея наразі не має шансів на підтримку».

На саміті G7 у Канаді всі країни погодилися утриматися від рішення щодо нової межі, зазначив інший дипломат. «Ціни дуже нестабільні, тож рішень поки не буде».

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також визнала, що чинне обмеження мало слабкий ефект, але зауважила, що «останніми днями зростання цін на нафту знову активувало механізм дії обмеження, тому наразі потреби знижувати ціну нема».

Зниження ціни до $45 потенційно означало б мільярдні втрати для РФ. Ця пропозиція увійшла до 18-го пакета санкцій ЄС, представленого на початку червня.

Втім, як зауважують експерти, без підтримки США реалізувати цю ініціативу буде складно.

Раніше повідомлялося, що США наразі не готові погодитися на зниження цін на російську нафту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф санкції

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати заблокували підписання Русланом Стефанчуком закону про множинне громадянство

У Раді зареєстровано три проекти постанов, які блокують підписання прийнятого закону про множинне громадянство.

Філії іноземної арбітражної установи зможуть виступати в ролі арбітражів – комітет рекомендував законопроект

Міжнародний комерційний арбітражний суд та Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України отримують статус юридичної особи.

2026 рік несе підвищену невизначеність, тому Україні потрібні нові підходи до фінансової підтримки від партнерів

Для фінансової стійкості у 2026 році Україні потрібні від партнерів додаткові рішення.

ВАКС отримав нових суддів та працівників апарату, але грошей на зарплати для них не вистачає

Двом новопризначеним суддям Антикорупційного суду поки що не можуть пошити навіть мантії.

З бюджету за 5 місяців 2025 року витратили 1,5 трлн грн, що на 280 млрд більше, ніж у 2024 році

З 1,5 трильйону грн видатків майже трильйон було витрачено на безпеку і оборону – Мінфін.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду