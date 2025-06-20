ЕС отложил попытки снизить потолок цен на российскую нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке — Politico

Евросоюз отложил попытки снизить цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что привело к нестабильности цен. Эта мера не войдет в новый пакет санкций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Ранее ЕС готовился обсудить предложение о новой ценовой планке. Речь шла о снижении действующего лимита с $60 до $45 за баррель.

Однако, по словам двух европейских дипломатов, из-за угрозы масштабного конфликта на Ближнем Востоке инициативу в настоящее время считают «нереалистичной». Один из них отметил: «На фоне нестабильности и резких колебаний цен на нефть эта идея сейчас не имеет шансов на поддержку».

На саммите G7 в Канаде все страны согласились воздержаться от принятия решения по новому ограничению, добавил другой дипломат. «Цены слишком нестабильны, поэтому решений пока не будет».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также признала, что действующее ограничение имело слабый эффект, но подчеркнула: «В последние дни рост цен на нефть снова активировал механизм действия ограничения, поэтому пока нет необходимости снижать цену».

Снижение лимита до $45 потенциально означало бы миллиардные потери для РФ. Это предложение вошло в 18-й пакет санкций ЕС, представленный в начале июня.

Тем не менее, как отмечают эксперты, без поддержки США реализовать эту инициативу будет сложно.

Ранее сообщалось, что США пока не готовы согласиться на снижение цен на российскую нефть.

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