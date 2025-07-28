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У Німеччині викрито понад 400 випадків шахрайства з соціальними виплатами

20:30, 28 липня 2025
Уряд Німеччини посилює контроль через масштабне шахрайство з Bürgergeld.
У Німеччині викрито понад 400 випадків шахрайства з соціальними виплатами
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У 2024 році центри зайнятості в Німеччині зафіксували 421 випадок зловживання соціальними виплатами «бюргергельд» (нім. Bürgergeld – гроші для громадян) в організованій груповій формі. Ця допомога надається особам, які шукають роботу, або тим, чиї доходи недостатні для самозабезпечення. Про це повідомляє видання Rheinische Post з посиланням на дані німецького уряду.

Згідно з відповіддю уряду на журналістський запит, кількість таких порушень значно зросла порівняно з 2023 роком, коли було зареєстровано 229 подібних випадків. Таким чином, у 2024 році зростання склало майже вдвічі.

З 421 випадку зловживання у 2024 році 209 призвели до подання заяв до правоохоронних органів. Для порівняння, у 2023 році таких заяв було лише 52. Це свідчить про посилення контролю та реагування на порушення у сфері соціальних виплат.

Наразі виплати «бюргергельд» у Німеччині отримують близько 5,5 мільйонів осіб. Крім організованих зловживань, у 2024 році було виявлено 6260 випадків надмірних виплат. Такі ситуації виникали через те, що отримувачі не повідомляли про додаткові доходи, зокрема від пенсій, страхових виплат, інвестицій, нерухомості, або через отримання подвійних виплат.

Уряд Німеччини у своїй відповіді не уточнив, чи плануються зміни в системі надання «бюргергельд». Натомість було зазначено: «Наразі вивчається, як можна реалізувати завдання, поставлене в коаліційній угоді». Це може свідчити про намір удосконалити механізми контролю та розподілу соціальних виплат у майбутньому.

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Німеччина гроші

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