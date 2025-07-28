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В Германии разоблачены более 400 случаев мошенничества с социальными выплатами

20:30, 28 июля 2025
Правительство Германии усиливает контроль из-за масштабного мошенничества с Bürgergeld.
В Германии разоблачены более 400 случаев мошенничества с социальными выплатами
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В 2024 году центры занятости в Германии зафиксировали 421 случай злоупотребления социальными выплатами «бюргергельд» (нем. Bürgergeld - деньги для граждан) в организованной групповой форме. Эта помощь предоставляется лицам, ищущим работу, или тем, чьи доходы недостаточны для самообеспечения. Об этом сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на данные немецкого правительства.

Согласно ответу правительства на журналистский запрос, количество таких нарушений значительно возросло по сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано 229 подобных случаев. Таким образом, в 2024 году рост составил почти вдвое.

Из 421 случая злоупотребления в 2024 году 209 привели к подаче заявлений в правоохранительные органы. Для сравнения, в 2023 году таких заявлений было только 52. Это свидетельствует об усилении контроля и реагирования на нарушения в сфере социальных выплат.

Сейчас выплаты «бюргергельд» в Германии получают около 5,5 миллионов человек. Кроме организованных злоупотреблений, в 2024 году было выявлено 6260 случаев чрезмерных выплат. Такие ситуации возникали из-за того, что получатели не сообщали о дополнительных доходах, в частности от пенсий, страховых выплат, инвестиций, недвижимости, или из-за получения двойных выплат.

Правительство Германии в своем ответе не уточнило, планируются ли изменения в системе предоставления «бюргергельд». Вместо этого было отмечено: «Сейчас изучается, как можно реализовать задачу, поставленную в коалиционном соглашении». Это может свидетельствовать о намерении усовершенствовать механизмы контроля и распределения социальных выплат в будущем.

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Германия деньги

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