Дональд Трамп та Сі Цзіньпін обговорили угоду щодо TikTok та війну в Україні

Дональд Трамп заявив, що сторони досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях.

Фото: Сіньхуа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 19 вересня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Американський президент заявив, що розмова була дуже продуктивною.

«Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включно з торгівлею, фентаніл, необхідністю припинити війну між Росією та Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok. Я також домовився з президентом Сі, що ми зустрінемось на саміті APEC у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, у свою чергою, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже гарною, ми знову говоритимемо телефоном, я ціную схвалення TikTok, і ми обоє з нетерпінням чекаємо зустрічі на APEC!», - заявив він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відкладається потенційна заборона у Сполучених Штатах платформи TikTok до 16 грудня.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що рамкову угоду щодо TikTok погоджено з Китаєм.

У серпні Трамп заявляв, що у нього вже є американські покупці, які бажають придбати застосунок, і говорив про подовження терміну дедлайну.

Також повідомлялося, що TikTok змінить правила гри, щоб уникнути заборони в США.

Нагадаємо, Сенат США у квітні 2024 року ухвалив закон, який зобов'язує власника TikTok - китайську компанію ByteDance - продати платформу компанії, яка не перебуває в юрисдикції Китаю. В іншому випадку додаток буде заборонений на території США. Трамп після обрання президентом відкладав блокування TikTok.

