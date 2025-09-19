Практика судов
Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили соглашение по TikTok и войну в Украине

18:53, 19 сентября 2025
Дональд Трамп заявил, что стороны достигли прогресса по многим очень важным вопросам.
Фото: Синьхуа
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 19 сентября провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Американский президент заявил, что разговор был очень продуктивным.

«Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекратить войну между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения по TikTok. Я также договорился с президентом Си, что мы встретимся на саммите APEC в Южной Корее, что я поеду в Китай в начале следующего года, а президент Си, в свою очередь, приедет в Соединенные Штаты в соответствующее время. Разговор был очень хорошим, мы снова поговорим по телефону, я ценю одобрение TikTok, и мы оба с нетерпением ждем встречи на APEC!», — заявил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым откладывается потенциальный запрет в Соединенных Штатах платформы TikTok до 16 декабря.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что рамочное соглашение по TikTok согласовано с Китаем.

В августе президент США заявлял, что у него уже есть американские покупатели, которые хотят приобрести приложение, и говорил о продлении срока дедлайна.

Также сообщалось, что TikTok изменит правила игры, чтобы избежать запрета в США.

Напомним, Сенат США в апреле 2024 года принял закон, который обязывает владельца TikTok — китайскую компанию ByteDance — продать платформу компании, не находящейся под юрисдикцией Китая. В противном случае приложение будет запрещено на территории США. Трамп после избрания президентом откладывал блокировку TikTok.

