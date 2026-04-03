У РФ стався масштабний збій у роботі банків: не працюють платежі та перекази

Збій призвів до проблем із платежами, переказами та доступом до онлайн-банкінгу.

У Росії зафіксовано масштабний збій у роботі банківських сервісів. За наявною інформацією, збої охопили більшість регіонів країни.

Проблеми спостерігаються у роботі низки великих банків, зокрема Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк та Т-Банк, а також у системі швидких платежів.

Жителі Москви, Підмосков’я, Санкт-Петербурга та інших регіонів скаржаться на збої у роботі банківських сервісів, зокрема проблеми з оплатою, переказами та доступом до онлайн-банкінгу. Користувачі не можуть здійснювати транзакції через мобільні додатки, розраховуватися картками або знімати готівку в банкоматах.

Причини збою наразі невідомі.

фото з Телеграм-каналів

