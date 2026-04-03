В РФ произошел масштабный сбой в работе банков: не работают платежи и переводы

Сбой привел к проблемам с платежами, переводами и доступом к онлайн-банкингу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В России зафиксирован масштабный сбой в работе банковских сервисов. По имеющейся информации, сбои охватили большинство регионов страны.

Проблемы наблюдаются в работе ряда крупных банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Т-Банк, а также в системе быстрых платежей.

Жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других регионов жалуются на сбои в работе банковских сервисов, в частности, проблемы с оплатой, переводами и доступом к онлайн-банкингу. Пользователи не могут осуществлять транзакции через мобильные приложения, рассчитываться картами или снимать наличные в банкоматах.

Причины сбоя пока неизвестны.