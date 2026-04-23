ЄС затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії: удар по нафті, банках і ВПК

Рада ЄС затвердила 20-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає нові обмеження для нафтогазового сектору, банків, військово-промислового комплексу та торгівлі

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила двадцятий пакет санкцій проти Росії. Як зазначено на її офіційному ресурсі, нові обмеження охоплюють ключові сфери — зокрема нафтогазову та фінансову галузі, військово-промисловий комплекс, а також торговельні операції.

Новий пакет поки що не заборонив надання морських послуг для транспортування російської сирої нафти та нафтопродуктів, але "заклав основу" для такого обмеження. Під санкції потрапили 46 суден російського тіньового флоту (загалом – уже 632) і 36 юридичних осіб в усіх ланках російського нафтогазу – від розвідки й видобутку до переробки та транспортування.

Серед них – Туапсинський НПЗ, Комсомольський НПЗ, Ачинський НПЗ, Сизранський НПЗ, Рязанська нафтопереробна компанія, Ангарська нафтохімічна компанія, Башнєфть, Славнєфть, Лукойл-Нижнєволжськнєфть, Лукойл-Ухтанафтопереробка, Афипський НПЗ, Лукойл-Волгограднафтопереробка, Лукойл-Нижегороднєфтєоргсинтез, Лукойл-Пермнєфтєоргсинтез тощо.

Забороняються операції з російськими портами Мурманськ і Туапсе (який Україна атакувала двічі у квітні), а також нафтовим терміналом Каримун в Індонезії, який використовується для обходу санкцій.

Заборонено технічне обслуговування російських LNG-танкерів та криголамів, а з січня 2027 року стане незаконним надання послуг LNG-терміналів російським організаціям.

Вводиться заборона на трансакції з 20 російськими банками та чотирма фінансовими установами в третіх країнах (Керемет-банк і Capital bank of Central Asia з Киргизстану, Yelo Bank з Азербайджану і Joint Development bank з Лаосу), пов'язаними з російською Системою передачі фінансових повідомлень (СПФС).

Вводиться повна заборона на діяльність російських криптоплатформ, трансакції з криптовалютою RUBx і будь-яку підтримку цифрового рубля.

Під санкції потрапили десятки компаній, пов'язаних з російським ВПК.

Вперше Євросоюз застосував механізм заборони експорту певних товарів, зокрема верстатів з ЧПК, до Киргизстану через високий ризик їхнього реекспорту до Росії. Киргизстан казав, що готовий піти до суду, якщо ЄС запровадить щодо нього санкції через Росію.

Список заборонених до експорту товарів поповнився лабораторним посудом, мастильними матеріалами, хімікатами, гумою, інструментами для виробництва металу та промисловими тракторами. Імпортні обмеження стосуються окремих видів сировини, металів, деяких мінералів, брухту сталі та інших металів, хутра тощо.

