ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России: удар по нефти, банкам и ВПК

Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России, предусматривающий новые ограничения для нефтегазового сектора, банков, военно-промышленного комплекса и торговли

Совет Европейского Союза официально утвердил двадцатый пакет санкций против России. Как отмечается на его официальном ресурсе, новые ограничения охватывают ключевые сферы — в частности нефтегазовую и финансовую отрасли, военно-промышленный комплекс, а также торговые операции.

Новый пакет пока не запретил предоставление морских услуг для транспортировки российской сырой нефти и нефтепродуктов, однако «заложил основу» для такого ограничения. Под санкции попали 46 судов российского теневого флота (всего — уже 632) и 36 юридических лиц на всех этапах российского нефтегазового сектора — от разведки и добычи до переработки и транспортировки.

Среди них — Туапсинский НПЗ, Комсомольский НПЗ, Ачинский НПЗ, Сызранский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Ангарская нефтехимическая компания, Башнефть, Славнефть, Лукойл-Нижневолжскнефть, Лукойл-Ухтанефтепереработка, Афипский НПЗ, Лукойл-Волгограднефтепереработка, Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл-Пермнефтеоргсинтез и другие.

Запрещаются операции с российскими портами Мурманск и Туапсе (который Украина дважды атаковала в апреле), а также с нефтяным терминалом Каримун в Индонезии, используемым для обхода санкций.

Запрещено техническое обслуживание российских LNG-танкеров и ледоколов, а с января 2027 года станет незаконным предоставление услуг LNG-терминалов российским организациям.

Вводится запрет на транзакции с 20 российскими банками и четырьмя финансовыми учреждениями в третьих странах (Керемет-банк и Capital Bank of Central Asia из Кыргызстана, Yelo Bank из Азербайджана и Joint Development Bank из Лаоса), связанными с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС).

Также вводится полный запрет на деятельность российских криптоплатформ, операции с криптовалютой RUBx и любую поддержку цифрового рубля.

Под санкции попали десятки компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Впервые Евросоюз применил механизм запрета экспорта отдельных товаров, в частности станков с ЧПУ, в Кыргызстан из-за высокого риска их реэкспорта в Россию. Кыргызстан заявлял, что готов обратиться в суд, если ЕС введет против него санкции в связи с Россией.

Список запрещенных к экспорту товаров пополнился лабораторной посудой, смазочными материалами, химикатами, резиной, инструментами для производства металла и промышленными тракторами. Импортные ограничения касаются отдельных видов сырья, металлов, некоторых минералов, лома стали и других металлов, меха и т.д.

