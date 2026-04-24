Заробив 400 тисяч доларів — у США затримали військового за ставки на операцію у Венесуелі

18:06, 24 квітня 2026
Боєць спецпідрозділу США використав закриту інформацію про військову операцію, щоб заробити сотні тисяч доларів — тепер йому загрожує серйозне покарання.
У США затримали військовослужбовця спецпідрозділу «зелених беретів», якого підозрюють у незаконному використанні секретної інформації для отримання прибутку. Йдеться про старшого сержанта Геннона Кена Ван Дайка, який робив ставки щодо результатів військової операції США у Венесуелі, пише Reuters.

За даними Міністерства юстиції США, військовий використав інформацію про майбутній рейд із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро ще до того, як сам узяв участь у цій операції. Він зробив ставки на відповідні події наприкінці 2025 — на початку 2026 року та після їх реалізації отримав близько 400 тисяч доларів прибутку.

Слідство встановило, що Ван Дайк створив акаунт наприкінці грудня 2025 року і зробив 13 ставок, використовуючи свої знання про підготовку військової операції.

Йому інкримінують незаконне використання конфіденційної державної інформації, шахрайство та крадіжку непублічних даних. Крім кримінального провадження, проти нього також подано цивільний позов регулятора фінансових ринків США.

Ця справа стала одним із перших гучних випадків, пов’язаних із використанням інсайдерської інформації у сфері прогнозних ринків. Влада наголошує, що використання секретних даних для особистого збагачення є грубим порушенням закону та довіри до військовослужбовців.

Окремо повідомляється, що останнім часом у США посилився контроль за подібними порушеннями, зокрема щодо використання закритої інформації у фінансових операціях.

