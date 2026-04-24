Заработал 400 тысяч долларов — в США задержали военного за ставки на операцию в Венесуэле

Боец спецподразделения США использовал закрытую информацию о военной операции, чтобы заработать сотни тысяч долларов — теперь ему грозит серьезное наказание.

Фото: cnn.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США задержали военнослужащего спецподразделения «зеленых беретов», которого подозревают в незаконном использовании секретной информации для получения прибыли. Речь идет о старшем сержанте Генноне Кене Ван Дайке, который делал ставки относительно результатов военной операции США в Венесуэле, пишет Reuters.

По данным Министерства юстиции США, военный использовал информацию о предстоящем рейде по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро еще до того, как сам принял участие в этой операции. Он делал ставки на соответствующие события в конце 2025 — начале 2026 года и после их реализации получил около 400 тысяч долларов прибыли.

Следствие установило, что Ван Дайк создал аккаунт в конце декабря 2025 года и сделал 13 ставок, используя свои знания о подготовке военной операции.

Ему инкриминируют незаконное использование конфиденциальной государственной информации, мошенничество и кражу непубличных данных. Помимо уголовного производства, против него также подан гражданский иск регулятора финансовых рынков США.

Это дело стало одним из первых громких случаев, связанных с использованием инсайдерской информации в сфере прогнозных рынков. Власти подчеркивают, что использование секретных данных для личного обогащения является грубым нарушением закона и доверия к военнослужащим.

Отдельно сообщается, что в последнее время в США усилился контроль за подобными нарушениями, в частности относительно использования закрытой информации в финансовых операциях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.