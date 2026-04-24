  1. В мире

Заработал 400 тысяч долларов — в США задержали военного за ставки на операцию в Венесуэле

18:06, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Боец спецподразделения США использовал закрытую информацию о военной операции, чтобы заработать сотни тысяч долларов — теперь ему грозит серьезное наказание.
Фото: cnn.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США задержали военнослужащего спецподразделения «зеленых беретов», которого подозревают в незаконном использовании секретной информации для получения прибыли. Речь идет о старшем сержанте Генноне Кене Ван Дайке, который делал ставки относительно результатов военной операции США в Венесуэле, пишет Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Министерства юстиции США, военный использовал информацию о предстоящем рейде по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро еще до того, как сам принял участие в этой операции. Он делал ставки на соответствующие события в конце 2025 — начале 2026 года и после их реализации получил около 400 тысяч долларов прибыли.

Следствие установило, что Ван Дайк создал аккаунт в конце декабря 2025 года и сделал 13 ставок, используя свои знания о подготовке военной операции.

Ему инкриминируют незаконное использование конфиденциальной государственной информации, мошенничество и кражу непубличных данных. Помимо уголовного производства, против него также подан гражданский иск регулятора финансовых рынков США.

Это дело стало одним из первых громких случаев, связанных с использованием инсайдерской информации в сфере прогнозных рынков. Власти подчеркивают, что использование секретных данных для личного обогащения является грубым нарушением закона и доверия к военнослужащим.

Отдельно сообщается, что в последнее время в США усилился контроль за подобными нарушениями, в частности относительно использования закрытой информации в финансовых операциях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Венесуэла

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ипотека и права детей: когда отсутствие разрешения опеки не спасает сделку от отмены

Судебная практика разрушает мифы о невозможности отчуждения жилья, где проживают дети: когда отсутствие согласия органа опеки не является основанием для недействительности сделки.

ПФУ сможет взыскать долг по ЕСВ фактически без срока давности

Отсутствие сроков давности по начислению и взысканию недоимки, штрафов и пени означает, что любая ошибка в отчетности может иметь финансовые последствия даже спустя годы.

Кабмин пересмотрел размер вознаграждений для государственных исполнителей: сколько они заработают

Кабинет Министров Украины утвердил новые пропорции распределения исполнительного сбора между государственными исполнителями.

Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

Долговая расписка не гарантирует признания требований в деле о банкротстве: позиция ВС

Верховный Суд требует повышенного стандарта доказывания для кредиторов с расписками.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]