Уряд Іліє Боложана відправили у відставку – парламент Румунії підтримав вотум недовіри

За відставку уряду Іліє Боложана проголосували понад 280 парламентарів — це найбільша підтримка вотуму недовіри в історії країни.

Фото: Vadim Ghirda / AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду Іліє Боложана, який перед цим залишили сім членів Соціал-демократичної партії. Про це повідомляє Digi24.

Долю Іліє Боложана на чолі уряду вирішила більшість із понад 280 парламентарів, які проголосували за вотум недовіри, поданий PSD та AUR. Це найбільша кількість голосів «за» прийняття вотуму недовіри в історії румунського парламенту.

Згідно з джерелами Digi24, було зафіксовано 281 голос «за» та 4 голоси «проти». Ще 3 бюлетені були анульовані.

Для ухвалення рішення було достатньо 233 голосів. Таким чином, конституційна вимога щодо більшості була виконана, а вотум недовіри став рекордним за кількістю голосів підтримки.

Спільне пленарне засідання Палати депутатів та Сенату, на якому розглядали ініційований соціал-демократами та ультраправими вотум недовіри, розпочалося об 11:00.

Голосування завершилося о 14:00. Після цього парламентарі повернулися до зали, щоб оголосити результати.

Після рішення парламенту Румунія переходить до періоду переговорів і консультацій щодо формування нового уряду.

Зазначається, що Іліє Боложан уже залишив парламент і повернувся до будівлі уряду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.