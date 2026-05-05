Правительство Илие Боложана отправлено в отставку — парламент Румынии поддержал вотум недоверия
Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана, из которого ранее вышли семь членов Социал-демократической партии. Об этом сообщает Digi24.
Судьбу Илие Боложана во главе правительства решило большинство из более чем 280 парламентариев, проголосовавших за вотум недоверия, поданный PSD и AUR. Это самое большое количество голосов «за» принятие вотума недоверия в истории румынского парламента.
Согласно источникам Digi24, было зафиксировано 281 голос «за» и 4 голоса «против». Еще 3 бюллетеня были аннулированы.
Для принятия решения было достаточно 233 голосов. Таким образом, конституционное требование относительно большинства было выполнено, а вотум недоверия стал рекордным по количеству голосов поддержки.
Совместное пленарное заседание Палаты депутатов и Сената, на котором рассматривался инициированный социал-демократами и ультраправыми вотум недоверия, началось в 11:00.
Голосование завершилось в 14:00. После этого парламентарии вернулись в зал, чтобы объявить результаты.
После решения парламента Румыния переходит к периоду переговоров и консультаций по формированию нового правительства.
Отмечается, что Илие Боложан уже покинул парламент и вернулся в здание правительства.
