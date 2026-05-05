У ще одному польському місті забороняють продаж алкоголю вночі

21:11, 5 травня 2026
З 14 травня у місті діятиме обмеження на продаж алкоголю в нічний час — виняток зроблять для ресторанів і барів.
Польське місто Елк на північному сході країни з 14 травня запроваджує заборону на нічний продаж алкоголю, приєднуючись до інших міст регіону, де подібні обмеження вже діють. Про це повідомляє RMF24.

Мерія міста Елк оголосила, що з 14 травня буде заборонено продавати алкоголь з 22:00 до 6:00, за винятком ресторанів і барів.

Рішення ухвалили після аналізу статистики поліції та проведення громадських консультацій. Ініціатива надійшла від начальника поліції округу.

За даними правоохоронців, протягом 2025 року поліція майже 1700 разів втручалася через розпиття алкоголю у заборонених місцях. Також було затримано майже 700 осіб у стані сильного алкогольного сп’яніння, які поводилися неадекватно.

Окрім цього, зафіксовано 430 випадків порушення громадського порядку нетверезими особами та виявлено 92 водіїв, які керували транспортом у стані сп’яніння.

У громадських консультаціях взяли участь близько 500 осіб. З них 83% підтримали запровадження заборони на нічний продаж алкоголю.

У місті Елк працює приблизно 30 закладів, які досі продавали алкоголь після 22:00, і лише 5 точок, де його можна було придбати до 6:00 ранку.

Подібні обмеження раніше вже запровадили в низці інших міст Вармінсько-Мазурського воєводства.

