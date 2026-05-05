В ещё одном польском городе вводят запрет на продажу алкоголя в ночное время

Польский город Элк на северо-востоке страны с 14 мая вводит запрет на ночную продажу алкоголя, присоединяясь к другим городам региона, где подобные ограничения уже действуют. Об этом сообщает RMF24.

Мэрия города Элк объявила, что с 14 мая будет запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 6:00, за исключением ресторанов и баров.

Решение приняли после анализа статистики полиции и проведения общественных консультаций. Инициатива исходила от начальника полиции округа.

По данным правоохранителей, в течение 2025 года полиция почти 1700 раз вмешивалась из-за распития алкоголя в запрещенных местах. Также было задержано почти 700 человек в состоянии сильного алкогольного опьянения, которые вели себя неадекватно.

Кроме того, зафиксировано 430 случаев нарушения общественного порядка нетрезвыми лицами и выявлено 92 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

В общественных консультациях приняли участие около 500 человек. Из них 83% поддержали введение запрета на ночную продажу алкоголя.

В городе Элк работает примерно 30 заведений, которые до сих пор продавали алкоголь после 22:00, и лишь 5 точек, где его можно было приобрести до 6:00 утра.

Подобные ограничения ранее уже ввели в ряде других городов Варминско-Мазурского воеводства.

