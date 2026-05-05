  У світі

Британський актор Стівен Фрай подав до суду через падіння зі сцени на конференції в Лондоні

20:54, 5 травня 2026
Актор вимагає компенсацію до 100 тисяч фунтів після інциденту на технологічному заході, де він отримав численні переломи.
Фото: epa
Британський актор і письменник Стівен Фрай подав позов проти організаторів технологічної конференції, під час якої він отримав серйозні травми, впавши зі сцени після виступу. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався у вересні 2023 року на конференції CogX, що проходила на арені The O2 Arena. За словами Фрая, після ключової доповіді він зійшов зі сцени, не помітивши її краю, і впав приблизно з двометрової висоти на бетонну підлогу.

Як розповідав актор, після виступу він вклонився, повернувся, щоб піти зі сцени, і не зрозумів, що виходить за її край.

Унаслідок падіння він отримав численні травми, зокрема переломи правої ноги в кількох місцях, переломи стегна і таза, а також кількох ребер.

Фрай зазначив, що йому вдалося уникнути ще тяжчих ушкоджень, зокрема травм хребта або черепа.

Актор подав позов про відшкодування шкоди проти компаній CogX Festival Ltd і Blonstein Events Ltd.

У документах зазначено, що інцидент стався 14 вересня 2023 року під час виступу Фрая з доповіддю про штучний інтелект.

Сума компенсації, яку він вимагає, становить до 100 тисяч фунтів стерлінгів. У позові стверджується, що падіння стало наслідком недбалості організаторів.

У компанії CogX Festival Ltd заявили, що не коментуватимуть справу до завершення судового процесу, але висловили підтримку актору та побажали йому повного одужання.

Компанія Blonstein Events Ltd, яка також брала участь в організації заходу, вказана серед відповідачів.

Адвокат Фрая повідомив, що справа дійшла до суду через розбіжності в оцінці обставин події. За його словами, відповідачі не визнають версію подій актора, тому суд має встановити, хто несе відповідальність за отримані травми та збитки.

суд компенсація Велика Британія

