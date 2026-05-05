Британский актер Стивен Фрай подал в суд из-за падения со сцены на конференции в Лондоне

20:54, 5 мая 2026
Актёр требует компенсацию в размере до 100 тысяч фунтов после инцидента на технологическом мероприятии, где он получил многочисленные переломы.
Фото: epa
Британский актер и писатель Стивен Фрай подал иск против организаторов технологической конференции, во время которой он получил серьезные травмы, упав со сцены после выступления. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года на конференции CogX, проходившей на арене The O2 Arena. По словам Фрая, после ключевого доклада он сошел со сцены, не заметив ее края, и упал примерно с двухметровой высоты на бетонный пол.

Как рассказывал актер, после выступления он поклонился, повернулся, чтобы уйти со сцены, и не понял, что выходит за ее край.

В результате падения он получил многочисленные травмы, в частности переломы правой ноги в нескольких местах, переломы бедра и таза, а также нескольких ребер.

Фрай отметил, что ему удалось избежать еще более тяжелых повреждений, в частности травм позвоночника или черепа.

Актер подал иск о возмещении ущерба против компаний CogX Festival Ltd и Blonstein Events Ltd.

В документах указано, что инцидент произошел 14 сентября 2023 года во время выступления Фрая с докладом об искусственном интеллекте.

Сумма компенсации, которую он требует, составляет до 100 тысяч фунтов стерлингов. В иске утверждается, что падение стало следствием халатности организаторов.

В компании CogX Festival Ltd заявили, что не будут комментировать дело до завершения судебного процесса, но выразили поддержку актеру и пожелали ему полного выздоровления.

Компания Blonstein Events Ltd, которая также участвовала в организации мероприятия, указана среди ответчиков.

Адвокат Фрая сообщил, что дело дошло до суда из-за разногласий в оценке обстоятельств происшествия. По его словам, ответчики не признают версию событий актера, поэтому суд должен установить, кто несет ответственность за полученные травмы и убытки.

суд компенсация Великобритания

