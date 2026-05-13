Плитки шоколаду Milka стали меншими: суд у Німеччині став на бік обурених споживачів

Суд постановив, що нові плитки шоколаду Milka зі зменшеною вагою порушують законодавство про конкуренцію та не можуть продаватися у нинішньому вигляді.

Німецький суд став на бік агентства із захисту прав споживачів та постановив, що нові плитки шоколаду Milka зі зменшеною вагою порушують законодавство про конкуренцію і не можуть продаватися у нинішньому вигляді, пише DPA.

Регіональний суд Бремена заявив, що виробник Mondelez International зменшив вагу багатьох різновидів Milka зі 100 грамів до 90 грамів, водночас майже не змінивши упаковку.

Судді постановили, що 90-грамові плитки не можуть продаватися у такій самій упаковці, якщо протягом попередніх чотирьох місяців у продажу були 100-грамові версії. Рішення ще не є остаточним і може бути оскаржене.

Водночас суд зазначив, що це рішення не матиме негайних практичних наслідків, оскільки чотиримісячний перехідний період після зміни упаковки вже завершився.

Тому немає зобов’язання змінювати продукцію, яка вже перебуває на полицях магазинів, повідомив представник суду агентству dpa.

Попри це, рішення має значення для майбутніх справ і, ймовірно, посилить увагу до так званої «шрінкфляції» — практики, коли виробники зменшують розмір продукції без чіткого інформування споживачів про зміни.

«Ми взяли до уваги та серйозно сприймаємо сьогоднішнє рішення суду і зараз детально вивчаємо його обґрунтування», — заявила компанія Mondelez після рішення суду.

«Незалежно від цього, ми й надалі працюватимемо над тим, щоб наша комунікація була зрозумілою. Нашою метою було і залишається прозоре, всебічне та відповідальне інформування всіх, хто купує та споживає нашу продукцію».

Під час слухання три тижні тому суд уже вказував, що нова упаковка може вводити споживачів в оману.

«Це форма оманливої упаковки. Споживач не може помітити різницю», — заявив тоді головуючий суддя.

Гамбурзьке агентство із захисту прав споживачів стверджувало, що зменшення ваги було непомітним, оскільки нова плитка стала тоншою лише приблизно на 1 міліметр, а дизайн упаковки залишився майже ідентичним.

Milka є одним із найвідоміших шоколадних брендів Європи. Його власник — американський виробник снеків Mondelez, німецька штаб-квартира якого розташована у північному місті Бремен, — відкинув критику, заявивши, що вага чітко вказана як на лицьовій, так і на зворотній стороні упаковки.

