Плитки шоколада Milka стали меньше: суд в Германии стал на сторону возмущенных потребителей

Суд постановил, что новые плитки шоколада Milka с уменьшенным весом нарушают законодательство о конкуренции и не могут продаваться в нынешнем виде.

Немецкий суд стал на сторону агентства по защите прав потребителей и постановил, что новые плитки шоколада Milka с уменьшенным весом нарушают законодательство о конкуренции и не могут продаваться в нынешнем виде, пишет DPA.

Региональный суд Бремена заявил, что производитель Mondelez International уменьшил вес многих разновидностей Milka со 100 граммов до 90 граммов, при этом почти не изменив упаковку.

Судьи постановили, что 90-граммовые плитки не могут продаваться в такой же упаковке, если в течение предыдущих четырех месяцев в продаже были 100-граммовые версии. Решение еще не является окончательным и может быть обжаловано.

В то же время суд отметил, что это решение не будет иметь немедленных практических последствий, поскольку четырехмесячный переходный период после изменения упаковки уже завершился.

Поэтому нет обязательства изменять продукцию, которая уже находится на полках магазинов, сообщил представитель суда агентству dpa.

Несмотря на это, решение имеет значение для будущих дел и, вероятно, усилит внимание к так называемой «шринкфляции» — практике, когда производители уменьшают размер продукции без четкого информирования потребителей об изменениях.

«Мы приняли во внимание и серьезно воспринимаем сегодняшнее решение суда и сейчас подробно изучаем его обоснование», — заявила компания Mondelez после решения суда.

«Независимо от этого, мы и дальше будем работать над тем, чтобы наша коммуникация была понятной. Нашей целью было и остается прозрачное, всестороннее и ответственное информирование всех, кто покупает и потребляет нашу продукцию».

Во время слушания три недели назад суд уже указывал, что новая упаковка может вводить потребителей в заблуждение.

«Это форма вводящей в заблуждение упаковки. Потребитель не может заметить разницу», — заявил тогда председательствующий судья.

Гамбургское агентство по защите прав потребителей утверждало, что уменьшение веса было незаметным, поскольку новая плитка стала тоньше лишь примерно на 1 миллиметр, а дизайн упаковки остался почти идентичным.

Milka является одним из самых известных шоколадных брендов Европы. Его владелец — американский производитель снеков Mondelez, немецкая штаб-квартира которого расположена в северном городе Бремен, — отверг критику, заявив, что вес четко указан как на лицевой, так и на обратной стороне упаковки.

