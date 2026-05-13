  1. У світі
  2. / В Україні

Соцдопомога, техогляд і перевірки: Чехія готує нові жорсткі умови для українських біженців

16:44, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У країні планують скасувати окремі пільги, запровадити техогляд для авто з українськими номерами та посилити перевірки умов проживання і працевлаштування.
Соцдопомога, техогляд і перевірки: Чехія готує нові жорсткі умови для українських біженців
Фото: Shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чеський уряд готує масштабні зміни до законодавства, які можуть суттєво вплинути на умови перебування українських біженців у країні. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Анджей Бабіш.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією Czechia Online, уряд планує завершити затвердження всіх нововведень до кінця травня 2026 року. Основний принцип змін, за словами прем’єра, полягає у відсутності окремих переваг чи спеціальних умов для біженців порівняно з громадянами Чехії.

Українців переведуть на загальну систему соцдопомоги

Уряд Чехії планує змінити систему підтримки українських біженців. Відповідно до нових правил, українці отримуватимуть соціальну допомогу за загальними умовами, які діють для громадян країни.

Йдеться про скасування окремих фінансових пільг та спеціальних програм підтримки, які діяли раніше для біженців.

Для авто з українськими номерами введуть обов’язковий техогляд

Ще однією зміною стане запровадження обов’язкового технічного огляду для автомобілів з українською реєстрацією.

Власники таких транспортних засобів повинні будуть підтверджувати технічний стан авто, щоб мати право користуватися ними на дорогах Чехії.

У Чехії посилять перевірки біженців

Окрім змін у системі виплат, чеська влада планує посилити контроль за умовами проживання та працевлаштування українців.

Інспектори перевірятимуть наявність чинного медичного страхування, а також умови роботи біженців. Уряд заявляє про намір активніше виявляти випадки нелегального працевлаштування та тіньової зайнятості.

Коли можуть ухвалити зміни

За даними Czechia Online, остаточне затвердження пакета змін очікується до кінця травня. Після цього нові правила можуть набути чинності в найближчий час.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна біженець Чехія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ОП ККС ВС має сформувати єдиний підхід щодо застосування статті 48 КК України у справах про ухилення від мобілізації

Верховний Суд передав справу на розгляд об’єднаної палати через різну практику щодо застосування статті 48 КК у справах про ухилення від мобілізації.

Податкові пільги для нерезидентів: Верховний Суд розмежував КБВ і бенефіціарного власника доходу в міжнародних угодах

Верховний Суд роз’яснив, хто насправді є бенефіціарним власником доходу для цілей застосування міжнародних податкових конвенцій.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВАКС продовжив розгляд справи судді Тетяни Івлєвої попри неявку потерпілого — експерти вказують на ризики для змагальності

Моніторинг у справі судді Печерського суду вказав на ризики для принципу змагальності.

Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]