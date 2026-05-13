Соцдопомога, техогляд і перевірки: Чехія готує нові жорсткі умови для українських біженців

У країні планують скасувати окремі пільги, запровадити техогляд для авто з українськими номерами та посилити перевірки умов проживання і працевлаштування.

Чеський уряд готує масштабні зміни до законодавства, які можуть суттєво вплинути на умови перебування українських біженців у країні. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Анджей Бабіш.

За інформацією Czechia Online, уряд планує завершити затвердження всіх нововведень до кінця травня 2026 року. Основний принцип змін, за словами прем’єра, полягає у відсутності окремих переваг чи спеціальних умов для біженців порівняно з громадянами Чехії.

Українців переведуть на загальну систему соцдопомоги

Уряд Чехії планує змінити систему підтримки українських біженців. Відповідно до нових правил, українці отримуватимуть соціальну допомогу за загальними умовами, які діють для громадян країни.

Йдеться про скасування окремих фінансових пільг та спеціальних програм підтримки, які діяли раніше для біженців.

Для авто з українськими номерами введуть обов’язковий техогляд

Ще однією зміною стане запровадження обов’язкового технічного огляду для автомобілів з українською реєстрацією.

Власники таких транспортних засобів повинні будуть підтверджувати технічний стан авто, щоб мати право користуватися ними на дорогах Чехії.

У Чехії посилять перевірки біженців

Окрім змін у системі виплат, чеська влада планує посилити контроль за умовами проживання та працевлаштування українців.

Інспектори перевірятимуть наявність чинного медичного страхування, а також умови роботи біженців. Уряд заявляє про намір активніше виявляти випадки нелегального працевлаштування та тіньової зайнятості.

Коли можуть ухвалити зміни

За даними Czechia Online, остаточне затвердження пакета змін очікується до кінця травня. Після цього нові правила можуть набути чинності в найближчий час.

