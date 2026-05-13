Социальная помощь, техосмотр и проверки: Чехия готовит новые жесткие условия для украинских беженцев

16:44, 13 мая 2026
В стране планируют отменить отдельные льготы, ввести техосмотр для автомобилей с украинскими номерами и ужесточить проверки условий проживания и трудоустройства.
Чешское правительство готовит масштабные изменения в законодательство, которые могут существенно повлиять на условия пребывания украинских беженцев в стране. Об этом заявил премьер-министр Чехии Анджей Бабиш.

По информации Czechia Online, правительство планирует завершить утверждение всех нововведений до конца мая 2026 года. Основной принцип изменений, по словам премьера, заключается в отсутствии отдельных преимуществ или специальных условий для беженцев по сравнению с гражданами Чехии.

Украинцев переведут на общую систему социальной помощи

Правительство Чехии планирует изменить систему поддержки украинских беженцев. Согласно новым правилам, украинцы будут получать социальную помощь на общих условиях, действующих для граждан страны.

Речь идет об отмене отдельных финансовых льгот и специальных программ поддержки, которые действовали ранее для беженцев.

Для автомобилей с украинскими номерами введут обязательный техосмотр

Еще одним изменением станет введение обязательного технического осмотра для автомобилей с украинской регистрацией.

Владельцы таких транспортных средств должны будут подтверждать техническое состояние автомобилей, чтобы иметь право пользоваться ими на дорогах Чехии.

В Чехии ужесточат проверки беженцев

Помимо изменений в системе выплат, чешские власти планируют усилить контроль за условиями проживания и трудоустройства украинцев.

Инспекторы будут проверять наличие действующей медицинской страховки, а также условия труда беженцев. Правительство заявляет о намерении более активно выявлять случаи нелегального трудоустройства и теневой занятости.

Когда могут принять изменения

По данным Czechia Online, окончательное утверждение пакета изменений ожидается до конца мая. После этого новые правила могут вступить в силу в ближайшее время.

