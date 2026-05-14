У Німеччині планують суттєво посилити покарання за наругу та пограбування із застосуванням «нокаут-крапель»

21:48, 14 травня 2026
Законопроєкт передбачає мінімальне покарання від п’яти років ув’язнення та прирівнює приховане введення наркотиків до насильства.
У Німеччині схвалили законопроєкт, який передбачає суттєве посилення відповідальності за зґвалтування та пограбування із застосуванням так званих «нокаут-крапель». Про це повідомляє Spiegel.

Згідно з документом, приховане введення наркотичних речовин у майбутньому розглядатиметься так само, як і збройне насильство. Мінімальне покарання за зґвалтування або пограбування із використанням так званих «наркотиків для зґвалтування на побаченні» становитиме п’ять років позбавлення волі.

Законопроєкт був схвалений Федеральним кабінетом міністрів за ініціативи міністерки юстиції Стефані Хубіг (СДПН). Посилення санкцій має відобразити підвищену небезпеку таких речовин.

Водночас Німецька асоціація суддів закликала до ще жорсткіших заходів.

Стефані Хубіг заявила, що такі злочини є особливо підступними, оскільки нападники таємно підмішують речовини у напої жертв, роблячи їх беззахисними. За її словами, місцями вчинення таких злочинів можуть бути як бари та клуби, так і житло потерпілих, через що постраждалі часто не мають можливості вчасно виявити напад і захиститися.

Міністерка також наголосила, що йдеться про «сексуальне насильство в особливо кричущій формі», яке переважно стосується жінок. Вона вказала на високий рівень латентності таких злочинів. За даними дослідження Федерального управління кримінальної поліції Німеччини, близько 5% опитаних заявили, що ставали жертвами зґвалтування з використанням таких речовин.

За словами Хубіг, кримінальне законодавство має жорстко реагувати на подібні випадки, а посилення покарання є частиною ширшої стратегії захисту від насильства.

Водночас зазначається, що приховане використання таких наркотиків уже може враховуватися як обтяжуюча обставина. Однак у 2024 році Федеральний суд Німеччини (BGH) постановив, що ці речовини не можуть вважатися «небезпечним знаряддям» у розумінні кримінального права. Через це подібні справи не класифікуються як особливо тяжкі форми сексуального насильства або пограбування, за які передбачене мінімальне покарання у п’ять років ув’язнення.

