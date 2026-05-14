В Германии планируют существенно ужесточить наказание за изнасилование и ограбление с применением «нокаут-капель»

Законопроект предусматривает минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и приравнивает скрытое введение наркотиков к насилию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Германии одобрили законопроект, который предусматривает существенное ужесточение ответственности за изнасилование и ограбление с применением так называемых «нокаут-капель». Об этом сообщает Spiegel.

Согласно документу, скрытое введение наркотических веществ в будущем будет рассматриваться так же, как и вооруженное насилие. Минимальное наказание за изнасилование или ограбление с использованием так называемых «наркотиков для изнасилования на свидании» составит пять лет лишения свободы.

Законопроект был одобрен Федеральным кабинетом министров по инициативе министра юстиции Стефани Хубиг (СДПГ). Ужесточение санкций должно отражать повышенную опасность таких веществ.

В то же время Немецкая ассоциация судей призвала к еще более жестким мерам.

Стефани Хубиг заявила, что такие преступления являются особенно коварными, поскольку нападающие тайно подмешивают вещества в напитки жертв, делая их беззащитными. По ее словам, местами совершения таких преступлений могут быть как бары и клубы, так и жилища потерпевших, из-за чего пострадавшие часто не имеют возможности вовремя обнаружить нападение и защититься.

Министр также подчеркнула, что речь идет о «сексуальном насилии в особо вопиющей форме», которое в основном затрагивает женщин. Она указала на высокий уровень скрытости таких преступлений. По данным исследования Федерального управления уголовной полиции Германии, около 5 % опрошенных заявили, что становились жертвами изнасилования с использованием таких веществ.

По словам Хубиг, уголовное законодательство должно жестко реагировать на подобные случаи, а ужесточение наказания является частью более широкой стратегии защиты от насилия.

В то же время отмечается, что скрытое использование таких наркотиков уже может учитываться как отягчающее обстоятельство. Однако в 2024 году Федеральный суд Германии (BGH) постановил, что эти вещества не могут считаться «опасным орудием» в понимании уголовного права. Из-за этого подобные дела не классифицируются как особо тяжкие формы сексуального насилия или грабежа, за которые предусмотрено минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.