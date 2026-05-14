X запускає «Історію»: соцмережа збере всі вподобання, відео та статті в одному місці

Нова функція в застосунку для iOS дозволить користувачам переглядати раніше вподобані, збережені та прочитані матеріали в одному місці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Соцмережа X, раніше відома як Twitter, анонсувала нову функцію «Історія», яка об’єднає закладки, вподобання, відео та статті в одному розділі. Про це повідомляє TechCrunch.

На першому етапі функція стала доступною в застосунку X для iOS. Вкладка «Історія» фактично замінює попередній розділ «Закладки» у бічному меню.

У новому розділі доступні чотири категорії: вподобання, відео, статті та закладки.

Закладки й вподобання формуються на основі дій користувача, тоді як вкладки з відео та статтями автоматично наповнюються контентом, який користувач переглядав або читав у X.

У компанії зазначають, що функція «Історія» залишатиметься приватною та буде доступною лише власнику акаунта.

Нововведення робить платформу більш схожою на браузери, де користувачі можуть повертатися до раніше переглянутого контенту навіть без його попереднього збереження.

Крім того, функція об’єднує інструменти, які раніше були розташовані в різних частинах застосунку: закладки знаходилися в головному меню, а вподобання — у профілі користувача.

У TechCrunch також зазначають, що нова функція може сприяти популяризації довгих текстів у X. Компанія вже тривалий час просуває формат розширених публікацій для бізнесу та авторів як альтернативу стандартному обмеженню у 280 символів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.