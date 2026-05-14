X запускает «Историю»: соцсеть соберет все лайки, видео и статьи в одном месте

Новая функция в приложении для iOS позволит пользователям просматривать ранее лайкнутые, сохраненные и прочитанные материалы в одном месте.

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, анонсировала новую функцию «История», которая объединит закладки, лайки, видео и статьи в одном разделе. Об этом сообщает TechCrunch.

На первом этапе функция стала доступна в приложении X для iOS. Вкладка «История» фактически заменяет предыдущий раздел «Закладки» в боковом меню.

В новом разделе доступны четыре категории: лайки, видео, статьи и закладки.

Закладки и лайки формируются на основе действий пользователя, тогда как вкладки с видео и статьями автоматически наполняются контентом, который пользователь просматривал или читал в X.

В компании отмечают, что функция «История» останется приватной и будет доступна только владельцу аккаунта.

Нововведение делает платформу более похожей на браузеры, где пользователи могут возвращаться к ранее просмотренному контенту даже без его предварительного сохранения.

Кроме того, функция объединяет инструменты, которые ранее были расположены в разных частях приложения: закладки находились в главном меню, а лайки — в профиле пользователя.

В TechCrunch также отмечают, что новая функция может способствовать популяризации длинных текстов в X. Компания уже длительное время продвигает формат расширенных публикаций для бизнеса и авторов как альтернативу стандартному ограничению в 280 символов.

