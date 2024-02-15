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Раді рекомендують прийняти законопроект щодо звільнення роботодавцем працівника за колабораціонізм

15:23, 15 лютого 2024
Пропонується звільняти з ініціативи роботодавця працівників стратегічних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури в разі вчинення дій, спрямованих на підтримку держави-окупанта.
Раді рекомендують прийняти законопроект щодо звільнення роботодавцем працівника за колабораціонізм
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Як відомо, Рада прийняла у першому читанні законопроект про дозвіл роботодавцям звільняти працівників стратегічних підприємств за підтримку країни-агресора.

14 лютого Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів схвалив текст порівняльної таблиці з пропозиціями і поправками народних депутатів України (в тому числі, внесених під час засідання Комітету) до проекту Закону про внесення змін Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткової підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань за реєстр. № 7731 та рекомендували Верховній Раді прийняти даний законопроект в другому читанні та в цілому.

У зв’язку з випадками колабораціонізму, зокрема, на підприємствах критичної інфраструктури, законопроектом пропонується дати роботодавцю право розірвати трудовий договір у разі якщо:

- законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України;

- працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

Зауважимо, що звільнення у таких випадках потребуватиме попередньої згоди первинної профспілки, членом якої є працівник (відповідно до ст. 43 КЗпП).

«Наразі завдання Верховної Ради України – унеможливити вплив колаборантів на національні інтереси та безпеку, не допустити їх на роботу на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України та/або об’єктів критичної інфраструктури якими є, зокрема, атомні електростанції. - зазначають автори законодавчої ініціативи. - Продовження роботи колаборантів на об’єктах критичної інфраструктури становить загрозу інтересам та безпеці не лише України, а і усього світу».

Законопроектом також вводиться поняття «правил поведінки на підприємстві, в установі, організації» як додаткова складова правил внутрішнього трудового розпорядку. Відповідні правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:

 - надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;

 - зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.

 Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури, є, відповідно до положень законопроекту, обов’язковим.

Крім того Комітет рекомендував парламенту зняти з розгляду низку законопроектів (за реєстр. №№ 5257, 5257-1, 5601, 4174, 4597) у зв’язку із втратою актуальності, зокрема, після прийняття Верховною Радою України законів, що містять норми, запропоновані зазначеними проектами законів.

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