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  1. Законодательство

Раде рекомендуют принять законопроект об увольнении работодателем работника за коллаборационизм

15:23, 15 февраля 2024
Предлагается увольнять по инициативе работодателя работников стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры в случае совершения действий, направленных на поддержку государства-оккупанта.
Раде рекомендуют принять законопроект об увольнении работодателем работника за коллаборационизм
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Как известно, Рада поддержала законопроект о разрешении работодателям увольнять работников стратегических предприятий за поддержку страны-агрессора.

14 февраля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов одобрил текст сравнительной таблицы с предложениями и поправками народных депутатов Украины (в том числе, внесенных во время заседания Комитета) в проект Закона о внесении изменений Кодекса законов о труде Украины по установлению дополнительной основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя и других вопросов за  №7731 и рекомендовали Верховной Раде принять данный законопроект во втором чтении и в целом.

У зв’язку з випадками колабораціонізму, зокрема, на підприємствах критичної інфраструктури, законопроектом пропонується дати роботодавцю право розірвати трудовий договір у разі якщо:

- законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України;

- працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

Зауважимо, що звільнення у таких випадках потребуватиме попередньої згоди первинної профспілки, членом якої є працівник (відповідно до ст. 43 КЗпП).

«Наразі завдання Верховної Ради України – унеможливити вплив колаборантів на національні інтереси та безпеку, не допустити їх на роботу на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України та/або об’єктів критичної інфраструктури якими є, зокрема, атомні електростанції. - зазначають автори законодавчої ініціативи. - Продовження роботи колаборантів на об’єктах критичної інфраструктури становить загрозу інтересам та безпеці не лише України, а і усього світу».

Законопроектом також вводиться поняття «правил поведінки на підприємстві, в установі, організації» як додаткова складова правил внутрішнього трудового розпорядку. Відповідні правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:

 - надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;

 - зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.

 Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури, є, відповідно до положень законопроекту, обов’язковим.

Крім того Комітет рекомендував парламенту зняти з розгляду низку законопроектів (за реєстр. №№ 5257, 5257-1, 5601, 4174, 4597) у зв’язку із втратою актуальності, зокрема, після прийняття Верховною Радою України законів, що містять норми, запропоновані зазначеними проектами законів.

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