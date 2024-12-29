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В Україні підготували законопроект по євроінтеграції інвестиційних фондів

18:15, 29 грудня 2024
Законопроект орієнтований на європейські стандарти, які будуть адаптовані в національне законодавство.
В Україні підготували законопроект по євроінтеграції інвестиційних фондів
Фото: fibi.tech
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України розробила та презентувала учасникам ринку новий проект Закону України «Про інвестиційні фонди». Про це повідомили на офіційному сайті НКЦПФР.

Що передбачає законопроект?

– створення правових основ для роботи інвестиційних фондів за стандартами ЄС,

– запровадження нових категорій фондів: публічні (UCITS) та альтернативні (AIF),

– встановлення правил для венчурних, соціальних і довгострокових фондів,

– перехідний період для трансформації існуючих інститутів спільного інвестування до європейських стандартів.

«Ми провели першу зустріч з представниками ринку та профільною асоціацією інвестиційного бізнесу, де представили наші напрацювання та бачення змін парадигми роботи інвестиційних фондів в Україні. Законопроект орієнтований на європейські стандарти, які будуть адаптовані в національне законодавство. Комісія відкрита до діалогу з усіма зацікавленими сторонами для підготовки якісного документу, який допоможе покращити роботу бізнесу та слугуватиме якісним підґрунтям для розвитку інвестицій», – зазначив член Комісії Максим Лібанов.

Перехідними положеннями серед іншого пропонується, що Закон набиратиме чинності з 1 січня 2027 року, а Комісія має привести свої нормативні акти у відповідність протягом шести місяців. Закон України «Про інститути спільного інвестування» втрачатиме чинність через три роки. Однак ці терміни наразі є умовними, оскільки все залежить від рішення Верховної Ради, додали у НКЦПФР.

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Верховна Рада України законопроект

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