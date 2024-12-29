В Украине подготовили законопроект по евроинтеграции инвестиционных фондов

Законопроект ориентирован на европейские стандарты, адаптированные в национальное законодательство.

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины разработала и представила участникам рынка новый проект Закона Украины «Об инвестиционных фондах». Об этом сообщили на официальном сайте НКЦБФР.

Что предполагает законопроект?

– создание правовых основ для работы инвестиционных фондов по стандартам ЕС,

– введение новых категорий фондов: публичные (UCITS) и альтернативные (AIF),

– установление правил для венчурных, социальных и долгосрочных фондов,

– переходный период для трансформации существующих институтов совместного инвестирования в европейские стандарты.

«Мы провели первую встречу с представителями рынка и профильной ассоциацией инвестиционного бизнеса, где представили наши разработки и видение изменений парадигмы работы инвестиционных фондов в Украине. Законопроект ориентирован на европейские стандарты, адаптированные в национальное законодательство. Комиссия открыта к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для подготовки качественного документа, который поможет улучшить работу бизнеса и служит качественной основой для развития инвестиций», – отметил член Комиссии Максим Либанов.

Переходными положениями среди прочего предлагается, что Закон вступит в силу с 1 января 2027, а Комиссия должна привести свои нормативные акты в соответствие в течение шести месяцев. Закон Украины «Об институтах совместного инвестирования» будет терять силу через три года. Однако эти сроки пока условны, поскольку все зависит от решения Верховной Рады, добавили в НКЦБФР.

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