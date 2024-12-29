Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине подготовили законопроект по евроинтеграции инвестиционных фондов

18:15, 29 декабря 2024
Законопроект ориентирован на европейские стандарты, адаптированные в национальное законодательство.
В Украине подготовили законопроект по евроинтеграции инвестиционных фондов
fibi.tech
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины разработала и представила участникам рынка новый проект Закона Украины «Об инвестиционных фондах». Об этом сообщили на официальном сайте НКЦБФР.

Что предполагает законопроект?

– создание правовых основ для работы инвестиционных фондов по стандартам ЕС,

– введение новых категорий фондов: публичные (UCITS) и альтернативные (AIF),

– установление правил для венчурных, социальных и долгосрочных фондов,

– переходный период для трансформации существующих институтов совместного инвестирования в европейские стандарты.

«Мы провели первую встречу с представителями рынка и профильной ассоциацией инвестиционного бизнеса, где представили наши разработки и видение изменений парадигмы работы инвестиционных фондов в Украине. Законопроект ориентирован на европейские стандарты, адаптированные в национальное законодательство. Комиссия открыта к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для подготовки качественного документа, который поможет улучшить работу бизнеса и служит качественной основой для развития инвестиций», – отметил член Комиссии Максим Либанов.

Переходными положениями среди прочего предлагается, что Закон вступит в силу с 1 января 2027, а Комиссия должна привести свои нормативные акты в соответствие в течение шести месяцев. Закон Украины «Об институтах совместного инвестирования» будет терять силу через три года. Однако эти сроки пока условны, поскольку все зависит от решения Верховной Рады, добавили в НКЦБФР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи вступили в силу – как будут оценивать судей и кандидатов на должности судей

Оценивать судей и кандидатов в судьи сможет «обычный здравомыслящий человек», судьи будут отвечать за поведение близких лиц, а поездки в Крым и РФ станут «черной меткой» для претендентов на судейские мантии.

В ВККС появится новый заместитель руководителя Секретариата – он будет отвечать за вопросы цифровизации Комиссии

Павел Кулик ранее работал в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, как и глава ВККС.

Кабмин вводит проверку «чернобыльских» пенсий в 2025 году

«Чернобыльская пенсия», то есть доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения, будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год.

В Реестр ветеранов войны будут вносить данные о квартирах, земельных участках и авто – правительство подало законопроект

Единый государственный реестр ветеранов войны будет включать данные о правах на недвижимость, транспортные средства, земельные участки и работе лиц.

Кандидатов на директора БЭБ попросят указать, есть ли у них недобропорядочные родственники

Конкурсная комиссия попросит претендентов на директора Бюро экономической безопасности оценить добропорядочность членов семьи.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду