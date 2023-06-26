26 червня: яке свято і головні події

В Україні відзначають День кримськотатарського прапора.

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У понеділок, 26 червня, в Україні і світі відзначають низку свят. Також декілька відомих подій сталося у минулому саме 26 червня.

В Україні і світі 26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Зловживання наркотиками вважається найбільш загрозливим явищем сучасного світу.

Також сьогодні відзначають Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня 1987 року набула чинності Конвенція проти жорстоких тортур, яка є однією з ключових ініціатив охорони прав та гідності людини.

Ще в Україні святкують День кримськотатарського прапора. Це неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу з 2010 року, символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення.

Також сьогодні відзначають День косметолога. Спочатку це професійне свято з'явилося в США, але згодом вийшло за межі країни і стало популярним в усьому світі.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Акилини.

Календар важливих подій в Україні та світі:

1886 рік — французький хімік Анрі Муассан уперше отримує чистий фтор;

1906 рік — стартують перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;

1919 рік — виходить перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";

1925 рік — відбувається прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1945 рік — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписують Статут Організації Об'єднаних Націй;

1960 рік — проголошують незалежність Мадагаскару;

2006 рік — у Кельні відбувається матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія, в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемагає збірна України;

2012 рік — Чорногорія офіційно розпочинає перемовини про вступ до Європейського Союзу.

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