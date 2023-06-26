В Україні вночі збили дві крилаті ракети та сім «Шахедів»

Атака була переважно з Чорного та Азовського морів.

Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Уночі ворог в черговий раз намагався вдарити по Україні ракетами і дронами. Атака була переважно з Чорного та Азовського морів. Силами ППО знищено дві крилаті ракети "Калібр" і 7 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", повідомляється у зведенні Повітряних Сил ЗСУ.

"Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та восьми ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (ймовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

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