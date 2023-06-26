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Крім перевірки суддів Верховного Суду передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя, — Денис Маслов, ОНОВЛЕНО

Прес-служба Верховної Ради України з посиланням на голову Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова повідомила, що надалі, окрім перевірки суддів Верховного Суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя.

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  1. В Україні

В Україні вночі збили дві крилаті ракети та сім «Шахедів»

08:57, 26 червня 2023
Атака була переважно з Чорного та Азовського морів.
В Україні вночі збили дві крилаті ракети та сім «Шахедів»
Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Уночі ворог в черговий раз намагався вдарити по Україні ракетами і дронами. Атака була переважно з Чорного та Азовського морів. Силами ППО знищено дві крилаті ракети "Калібр" і 7 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", повідомляється у зведенні Повітряних Сил ЗСУ.

"Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та восьми ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (ймовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

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