В Украине ночью сбили две крылатые ракеты и семь «Шахедов»

Атака была преимущественно с Черного и Азовского морей.

Фото: Воздушные Силы ВСУ

Ночью враг в очередной раз пытался ударить по Украине ракетами и дронами. Атака была преимущественно с Черного и Азовского морей. Силами ПВО уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131", сообщается в отчете Воздушных Сил ВСУ.

"Произведены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подлодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно, ударные). Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

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