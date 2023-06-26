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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.

Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

Теперь на петицию должен отреагировать президент Владимир Зеленский.

Кабмин согласовал условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтагаза»: что они предусматривают

Министры согласовали условия реструктуризации евробондов НАК «Нафтогаз Украины», которые предусматривают перенос срока погашения на 2 года и дополнительное вознаграждение для держателей бондов.

Выговор прокурору: решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

За ненадлежащее исполнение обязанностей прокурор Бучанской прокуратуры получил выговор.

  1. Общество

26 июня: какой праздник и главные события

10:11, 26 июня 2023
В Украине отмечают День крымскотатарского флага.
26 июня: какой праздник и главные события
Фото: Shutterstock

В понедельник, 26 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также несколько известных событий произошло в прошлом 26 июня.

В Украине и мире 26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Злоупотребление наркотиками считается наиболее угрожающим явлением современного мира.

Также 26 июня Международный день в поддержку жертв пыток. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день 1987 вступила в силу Конвенция против жестоких пыток, которая является одной из ключевых инициатив охраны прав и достоинства человека.

Еще в Украине празднуют День крымскотатарского флага.

Также сегодня отмечают День косметолога. Сначала этот профессиональный праздник появился в США, но впоследствии вышел за пределы страны и стал популярен во всем мире. 

Православная церковь чтит память святой мученицы Акилины.

Календарь важных событий в Украине и мире:

  • 1886 год — французский химик Анри Муассан впервые получает чистый фтор;
  • 1906 год — стартует первая в истории автомобильная гонка Гран-При Франции;
  • 1919 год — выходит первый номер газеты "Нью-Йорк Дейли Ньюз";
  • 1925 год — проходит премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка";
  • 1945 год — на конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписывают Устав Организации Объединенных Наций;
  • 1960 год — провозглашают независимость Мадагаскара;
  • 2006 год — в Кельне проходит матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина — Швейцария, в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 побеждает сборная Украины;
  • 2012 год – Черногория официально начинает переговоры о вступлении в Европейский Союз.

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