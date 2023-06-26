26 июня: какой праздник и главные события

В понедельник, 26 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также несколько известных событий произошло в прошлом 26 июня.
В Украине и мире 26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Злоупотребление наркотиками считается наиболее угрожающим явлением современного мира.
Также 26 июня Международный день в поддержку жертв пыток. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день 1987 вступила в силу Конвенция против жестоких пыток, которая является одной из ключевых инициатив охраны прав и достоинства человека.
Еще в Украине празднуют День крымскотатарского флага.
Также сегодня отмечают День косметолога. Сначала этот профессиональный праздник появился в США, но впоследствии вышел за пределы страны и стал популярен во всем мире.
Православная церковь чтит память святой мученицы Акилины.
Календарь важных событий в Украине и мире:
- 1886 год — французский химик Анри Муассан впервые получает чистый фтор;
- 1906 год — стартует первая в истории автомобильная гонка Гран-При Франции;
- 1919 год — выходит первый номер газеты "Нью-Йорк Дейли Ньюз";
- 1925 год — проходит премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка";
- 1945 год — на конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписывают Устав Организации Объединенных Наций;
- 1960 год — провозглашают независимость Мадагаскара;
- 2006 год — в Кельне проходит матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина — Швейцария, в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 побеждает сборная Украины;
- 2012 год – Черногория официально начинает переговоры о вступлении в Европейский Союз.
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