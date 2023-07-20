20 липня: яке сьогодні свято та головні події

20 липня святкують День шахів та Міжнародний день торта.

Фото: mlbstatic.com

У четвер, 20 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

20 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день торта. Смачне свято виникло 2011 року за ініціативи міжнародної спільноти та творчих людей «Міланський клуб» Королівства Любові. Головна мета цього дня полягає у залучені людства до мирного і дружнього співіснування, поширення даної ідеї через культуру. Щороку обирається окрема тема. Цікавий факт: перші торти з'явилися ще 2 тисячі років тому.

Також 20 липня Всесвітній день стрибка. Маловідоме оздоровче свято, яке було започатковане за ініціативою художника Торстена Лаушманна 2006 року. Мета цього дня досить цікава — змінити орбіту Землі одночасним стрибком мільйона людей. Екологи вірять, що зміна орбіти допомагає покращити клімат та бореться з глобальним потеплінням. Проте наукових доказів цьому немає.

А ще 20 липня святкують День шахів. Згідно зі статистикою, 70% людей у всьому світі хоча б раз у своєму житті грали в шахи.

Яке сьогодні церковне свято

20 липня в церковному календарі – день пам’яті святих Томи та Акакія. Тома народився в Малеї в IX столітті і замолоду був багатим і хоробрим вояком. Однак полюбив він Христа за ласкою Божою, одягнув чернечу рясу і віддалився від усіх мирських справ. Часто відвідував він пустельних самітників, а потім оселився на Малевській горі в Лаконії, де боровся проти численних спокус і зміг підкорити своє тіло. Помер в глибокій старості.

Календар важливих подій за 20 липня:

1534 рік — у Кембриджі зареєстрували перше у світі видавництво;

1585 рік — експедиція Джона Девіса досягає південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння;

1671 рік — Петро Дорошенко розпочинає облогу Білої Церкви й висилає на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія;

1917 рік — реєструють торгову марку «BMW»;

1917 рік — представники південно-слов'янських народів підписують Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;

1924 рік — засновують Міжнародну шахову федерацію;

1944 рік — заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот;

1969 рік — американський космічний корабель «Аполлон-11» здійснює першу в історії посадку на Місяць;

1976 рік — посадковий відсік американського космічного корабля «Вікінг-1» здійснює м'яке приземлення на поверхню Марса;

1993 рік — заява голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.

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