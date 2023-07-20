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  1. Общество

20 июля: какой сегодня праздник и главные события

10:29, 20 июля 2023
20 июля празднуют День шахмат и Международный день торта.
20 июля: какой сегодня праздник и главные события
Фото: mlbstatic.com
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В четверг, 20 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

20 июля в Украине и мире празднуют Международный день торта. Вкусный праздник возник в 2011 году по инициативе международного сообщества и творческих людей «Миланский клуб» Королевства Любви. Главная цель этого дня состоит в вовлечении человечества в мирное и дружественное сосуществование, распространение данной идеи через культуру. Каждый год выбирается отдельная тема.  

Также 20 июля Всемирный день прыжка. Малоизвестный оздоровительный праздник, который был начат по инициативе художника Торстена Лаушманна в 2006 году. Цель этого дня достаточно интересна — сменить орбиту Земли одновременным скачком миллиона людей. Экологи верят, что изменение орбиты помогает улучшить климат и борется с глобальным потеплением. Однако научных доказательств этому нет.

А еще 20 июля празднуют День шахмат. Согласно статистике, 70% людей во всем мире хотя бы раз в своей жизни играли в шахматы. Насчет изобретателя шахмат существует немало версий.  

Какой сегодня церковный праздник

20 июля в церковном календаре – день памяти святых Фомы и Акакия. Тома родился в Малее в IX веке и в юности был богатым и храбрым воином. Однако полюбил он Христа по милости Божией, надел монашескую рясу и удалился от всех мирских дел. Часто посещал он пустынных отшельников, а затем поселился на Малевской горе в Лаконии, где боролся против многочисленных соблазнов и смог покорить свое тело. Умер в глубокой старости.

Календарь важных событий за 20 июля:

1534 год — в Кембридже зарегистрировали первое в мире издательство;

1585 год — экспедиция Джона Дэвиса достигает южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения;

1671 год — Петр Дорошенко начинает осаду Белой Церкви и высылает на Подолье наказного гетмана, брата Григория;

1917 год — регистрируют торговую марку «BMW»;

1917 год — представители южно-славянских народов подписывают Корфскую декларацию об объединении в единое государство — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев;

1924 год — учреждают Международную шахматную федерацию;

1944 год — мятеж немецкого движения сопротивления с целью убить Гитлера и совершить государственный переворот;

1969 год — американский космический корабль «Аполлон-11» совершает первую в истории посадку на Луну;

1976 год — посадочный отсек американского космического корабля «Викинг-1» совершает мягкую посадку на поверхность Марса;

1993 год — заявление Председателя Совета Безопасности ООН о том, что постановление Верховного Совета РФ о статусе Севастополя как российского города не имеет юридической силы.

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